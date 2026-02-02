ÅÁÀâ¡ÖÃöÌÚÌäÅú¡×¤«¤é24Ç¯...µÇ°Æü¤ËÎëÌÚ·ò»°àÀèÇÚá±ÛÃæ»íÏº¤ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ò¥Ã¥×¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×
51ºÐ¤È67ºÐ¡¢¸µ¿·ÆüËÜÀèÇÚ¸åÇÚ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2002Ç¯2·î1Æü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎàÃöÌÚÌäÅúá¤«¤é24Ç¯¡£±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±ÛÃæ»íÏºÀèÇÚ¤È¡£¹µ¤¨¼¼¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿§¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î¶ÚÆù¤¬70²á¤®¤Æ¤âÍî¤Á¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÛÃæÀèÇÚ¤Î»î¹ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡£¥é¥¤¥Õ¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼±ÛÃæ»íÏº(67)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦Âè3À©ºîÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎëÌÚ·ò»°(51ºÐ¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖKENSO¡×)¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿2·î1Æü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤ËÍ×¿¦¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¼Á¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó(µýÇ¯79)¤¬ÅÐ¾ì¡£Åö»þ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢ÃæÀ¾³Ø¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤ËÂÐ¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤Ê¤É¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦ÅÁÀâ¤ÎàÃöÌÚÌäÅúá¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É24Ç¯ÌÜ¤ÎÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÅú¤ÇÎëÌÚ¤ÏÃöÌÚ¤«¤é¡Ö²¿¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅú¤¨¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤±¤í¡¢¥Æ¥á¥¨¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Åö»þ¡¢¤È¤â¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿±ÛÃæ¤È¤Î²û¤«¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ´¶¿´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»ø¡£18ÈÖ¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ò¥Ã¥×¥¢¥¿¥Ã¥¯ Âç¹¥¤¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Õ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£