年間女王・佐久間朱莉が人生初のロストバゲージ 乗り継ぎで置き去りにされるも「戻ってきてくれてありがとう」
佐久間朱莉が自身のインスタグラムを更新。「初日の出見に行ったのに 曇ってて見れなかった元旦から色々あったけど もう2月になるみたいです」と時間が経つ早さに驚きながらも、1月に撮影した写真や動画18枚を一挙に公開した。
【写真】ショック！ 人生初のロストバゲージがまさかのキャディバッグとは！！
最初の写真は真っ白いダウンジャケットのフードをすっぽりと被ったメガネ女子の佐久間。その場に集まった大勢の人たちが曇った空を見上げていた。2枚目は昨年のプロテストに合格した中澤瑠来（るな）を祝福している写真。1歳違いの2人は埼玉県出身で、ジュニアの頃から親交があったという。中澤は昨年の「日本女子アマチュアゴルフ選手権競技」で優勝もしており、将来が嘱望されている選手の1人だ。さらに勝みなみや吉本ひかるら女子8人が集まった笑顔の写真や、都内にある人気中華料理店の前で楽しそうにポーズをとる写真などが続いた。そして衝撃的だったのは、アメリカを移動中、なんとキャディバッグがサンフランシスコ空港に置き去りになってしまったことを知らせる画面だ。「人生初のロストバゲージ」とのことだが、それが一番大切なキャディバッグでは気が気ではなかったことだろう。幸いにも次の写真では無事に手元に到着。「戻ってきてくれてありがとう」と記すと、バッグに寄りそうに自撮りした写真を公開した。最後は明るい日差しの下、長袖にパンツ姿、顔もすっぽりと覆って万全の日焼け対策をしながらショットを放つ動画で締めくくった。投稿の最後には「#ただいまキャンプ中」とある通り、暖かな地で日本ツアーの開幕に照準を合わしてトレーニングに励んでいる。投稿を見たファンからは「相変わらずかわいいね〜」「ロストバゲージ御無事で何よりです」「トレーニング頑張って下さいね」「今シーズンの開幕が待ち遠しいです」などたくさんのコメントと声援が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
