今週、新シーズン開幕のLIVゴルフ P･ミケルソンは初戦から2試合欠場へ「家族の健康上の問題」
今週4日からはじまるリヤド大会（2月4〜7日、サウジアラビア）で5シーズン目の開幕を迎えるLIVゴルフは、人気選手の一人、フィル・ミケルソン（米国）不在でスタートを切ることになった。
【写真】「実はこの形の方が好き」 大型ヘッド好きだったネリー・コルダが『Qi4D』ドライバーで開幕戦V
ミケルソンは1日、自身のソーシャルメディアで次週のLIVゴルフ開幕戦のリヤド大会、その翌週のアデレード大会（2月12〜15日、オーストラリア）の２戦を欠場すると発表した。「LIVゴルフの開幕戦と第２戦に出場することができなくなった。エイミーと僕は家族の健康上の問題に付きそう必要があるためだ。一日も早くチームメイトと一緒に戦うことが待ちきれない。その間はオリー・シュナイダーヤンズ（米国）が代わりにリヤド大会に参戦、僕は遠くからハイフライヤーズGCに声援を送る」とミケルソンは伝えた。シュナイダーヤンズの参戦を発表する一方で、今季からミケルソンがキャプテンを務める「ハイフライヤーズGC」に加入した21歳の新鋭、マイケル・ラ・サッソ（米国）の出場には言及しなかった。ラ・サッソは昨年５月、NCAAの個人タイトルを獲得して、今年のマスターズの出場資格を獲得。しかし、今年1月にラ・サッソはプロ転向と同時にLIVゴルフとの契約を発表し、ミケルソン率いる「ハイフライヤーズGC」のチームメンバーへと迎えられた。ハイフライヤーズGCはミケルソンとキャメロン・トリンガーリ、ブレンダン・スティール（ともに米国）に新たに21歳のマイケル・ラサッソが加わり今季を戦う。LIVゴルフは昨年まで54ホールの競技で行われていたが、今季は72ホールの競技にすることを発表している。（文・武川玲子＝米国在住）
