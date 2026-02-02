スリクソン『TRI-STAR』と『AD SPEED』がリニューアル！飛びとスピンを磨いて3月6日デビュー
ダンロップから新作ボールのアナウンス。「ワンランク上のスコアを目指す上昇志向の強いゴルファーにオススメのNEW『スリクソン TRI-STAR』を3月6日から販売します。また、飛距離性能だけでなくアプローチスピン性能、ソフトな打感を求めるゴルファーに最適なNEW『スリクソンAD SPEED』も同日発売です」と、同社広報。
【画像】パターで役立つ!? スリクソン『TRI-STAR』の十字アライメント
■3ピース『TRI-STAR』にツアー球の技術を 3ピース構造で人気のスリクソン『TRI-STAR』は、同社のフラッグシップモデルである『Z-STAR』シリーズのテクノロジーを各パーツに踏襲。注目は専用設計の「ファストレイヤー D.G.コア」だ。コアの硬度分布を二段階に変化させることで、ドライバーでの低スピン・高初速と、ソフトな打感を両立させた。 さらに、風に負けない「強弾道 338 スピードディンプル」でショット後半でひと伸びさせ、摩擦力を高める「Spin Skinコーティング」も施し、ソフト化したアイオノマーカバーでスピン性能を向上。アプローチでの操作性にこだわる層にも納得の仕上がりとなっている。
■心地よい打感と爽快な飛びの2ピース『AD SPEED』 一方、コスパと性能のバランスに定評がある2ピースのスリクソン『AD SPEED』も、さらなる進化を遂げた。新たに搭載された「高反発大径ソフトファストレイヤー コア」が、高打ち出し・低スピンによる大きな飛びを実現し、コンプレッションも前作よりソフトに変更。 カバーには「テファブロック」などを配合した「AD SPEED史上最もやわらかい、高反発ソフトアイオノマー薄カバー」を採用。すべてのショットで心地よいソフトな打感を実現し、初心者から中級者まで、より爽快にゴルフを楽しめる仕様となった。いずれもオープン価格で、商品概要は下記。 【商品概要】■スリクソン TRI-STAR?構造：アイオノマーカバー 3ピース ?コア：ファストレイヤー D.G. コア ?ディンプル：強弾道 338 スピードディンプル ?カラー：ホワイト、プレミアムパッションイエロー、ロイヤルグリーン ■スリクソン AD SPEED ?構造：アイオノマーカバー 2ピース ?コア：高反発 大径 ソフト ファストレイヤー コア ?ディンプル：高弾道 338 スピードディンプル ?カラー：ホワイト、パッションイエロー、パッションオレンジ
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スリクソン『TRI-STAR』と『AD SPEED』がリニューアル！飛びとスピンを磨いて3月6日デビュー
「お金も払ったのに…」英語学習アプリの行方は 竹田麗央はボール変更とともに米2年目シーズンへ
菅沼菜々が6年愛用する復活優勝にも貢献したセンターシャフトパターとは？
フォージドアイアンも”やさしい”モデルが人気！ 「『ZXi』でも8：2の割合で『5』が売れています」 【アイアン売り上げランキング】
タイトリストの2026年モデル、新『ツアーソフト』『ベロシティ』『トゥルーフィール 360°』が2月13日デビュー
【画像】パターで役立つ!? スリクソン『TRI-STAR』の十字アライメント
■3ピース『TRI-STAR』にツアー球の技術を 3ピース構造で人気のスリクソン『TRI-STAR』は、同社のフラッグシップモデルである『Z-STAR』シリーズのテクノロジーを各パーツに踏襲。注目は専用設計の「ファストレイヤー D.G.コア」だ。コアの硬度分布を二段階に変化させることで、ドライバーでの低スピン・高初速と、ソフトな打感を両立させた。 さらに、風に負けない「強弾道 338 スピードディンプル」でショット後半でひと伸びさせ、摩擦力を高める「Spin Skinコーティング」も施し、ソフト化したアイオノマーカバーでスピン性能を向上。アプローチでの操作性にこだわる層にも納得の仕上がりとなっている。
■心地よい打感と爽快な飛びの2ピース『AD SPEED』 一方、コスパと性能のバランスに定評がある2ピースのスリクソン『AD SPEED』も、さらなる進化を遂げた。新たに搭載された「高反発大径ソフトファストレイヤー コア」が、高打ち出し・低スピンによる大きな飛びを実現し、コンプレッションも前作よりソフトに変更。 カバーには「テファブロック」などを配合した「AD SPEED史上最もやわらかい、高反発ソフトアイオノマー薄カバー」を採用。すべてのショットで心地よいソフトな打感を実現し、初心者から中級者まで、より爽快にゴルフを楽しめる仕様となった。いずれもオープン価格で、商品概要は下記。 【商品概要】■スリクソン TRI-STAR?構造：アイオノマーカバー 3ピース ?コア：ファストレイヤー D.G. コア ?ディンプル：強弾道 338 スピードディンプル ?カラー：ホワイト、プレミアムパッションイエロー、ロイヤルグリーン ■スリクソン AD SPEED ?構造：アイオノマーカバー 2ピース ?コア：高反発 大径 ソフト ファストレイヤー コア ?ディンプル：高弾道 338 スピードディンプル ?カラー：ホワイト、パッションイエロー、パッションオレンジ
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スリクソン『TRI-STAR』と『AD SPEED』がリニューアル！飛びとスピンを磨いて3月6日デビュー
「お金も払ったのに…」英語学習アプリの行方は 竹田麗央はボール変更とともに米2年目シーズンへ
菅沼菜々が6年愛用する復活優勝にも貢献したセンターシャフトパターとは？
フォージドアイアンも”やさしい”モデルが人気！ 「『ZXi』でも8：2の割合で『5』が売れています」 【アイアン売り上げランキング】
タイトリストの2026年モデル、新『ツアーソフト』『ベロシティ』『トゥルーフィール 360°』が2月13日デビュー