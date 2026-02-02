ボートレースとこなめのPR隊が2日、地元の鰐部太空海（24＝愛知）を連れてスポニチ名古屋オフィスを訪れ、5日から10日まで開催されるG1「第71回東海地区選手権競走」をアピールした。

愛知支部からは池田浩二（47）、大滝明日香（46）、平本真之（41）、磯部誠（35）、吉田裕平（29）、前田滉らが出場。静岡支部からは坪井康晴（48）、菊地孝平（47）、三浦永理（43）、河合佑樹（38）、深谷知博（37）らが出場。三重支部からは昨年津大会Vの井口佳典（48）、新田雄史（40）、高田ひかる（31）、豊田健士郎（29）、中山翔太（22）らが出場。売上目標は45億円。

イベントは7日に落合博満トークステージ、8日に武田修宏予想トーク、9日に亜咲花（あさか）アニソンLIVE、10日に峰竜太トークショーを実施。内山信二が全日出演するYouTube「とことん！とこなめ予想塾」も東スタンド特設ブースで公開配信する。

今年トップルーキーにも選出された鰐部は「昨年は優勝戦1号艇で何度か負けたので今年は取りこぼしがないようにしたい。記念の斡旋も増えるので勝率を落とさないようにしたいです。ルーキーだけでないG1は初めてなので予選突破は何としてもしたいですね」と意気込みを語った。