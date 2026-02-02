Number_i神宮寺勇太、初めての“カラコン” 透明感あふれる新ビジュアル公開
3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が、「ジバンシイ ビューティー」の新キャンペーンに登場し、ビジュアルが公開された。
【別カット】透明感がすごい…カラコンを付けて撮影に挑んだ神宮寺勇太
同ブランド「プリズム・リーブル」シリーズからプライマー「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」が誕生。カラーとケアが、下地の概念を超えた新しい“透明感ケア”を織りなす。色づいた光のヴェールが、色ムラや凹凸を自然にぼかし、肌そのものの美しさを引き立てる。
神宮寺は、スキンケアだけでもメイクだけでもかなえられない、澄んだ肌こそが持つ美しさを体現。「撮影で初めて使わせていただいたのですが、まるでセラムのような心地よい使用感ながらも、これがメイク下地であるということにびっくりしました。色補整効果はもちろん、美容液成分を配合しているとのことで、スキンケア成分とメイクアップ成分のＷでアプローチしてくれるところにすごく新しさを感じました。肌にすっとなじんで、透明感を自然に引き出してくれるのが素晴らしいなと思います。あとは、美容液成分が入っていることで、罪悪感がないですよね！ずっと使っていたいなという風に思いました」とコメントを寄せた。
下地で整えた肌に「プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション」を重ね、ベースメイクを仕上げた神宮寺は「このファンデーションは、僕がすごく信頼しているアイテムです。カバー力があることはもちろん、お仕事だと1日中ファンデーションを塗っていることも多いので、塗っている間ずっと続くしっとりとした使い心地がすごく好きです。今回の新しいプライマーと使うことで、より透明感アップも感じられると思いました。やっぱり、下地を塗ると塗らないとでは仕上がりが違いますし、下地を塗っておくと安心感もあるので、これからもこの2アイテムは一緒に使いたいなと思います」と話した。
また、今回の撮影については「クールでエッジィな部分というのはこれまで通りありつつ、さらに今回は明るくすっきりとした印象もあって、また新たな世界観を魅せられたと思います。今回のコンセプトは“Elevate myself／自分をアップデート”ということでしたが、はじめてカラコンをつけさせていただいたりして、また皆さんに新しい自分をジバンシイと一緒に届けられたと思います」と語った。
【神宮寺勇太使用アイテム】
プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー（パープル）
プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション（2N）
プリズム・リーブル・プレストパウダー （03）
プリズム・リーブル・ブロンザーパウダー （001、002）
ル・ヌフ・ジバンシイ（12）
ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット（N01）
ミスター・アイブロウ・ペンシル（02）
ミスター・ブロウ・フィクサー
ランテルディ オーデパルファム
【別カット】透明感がすごい…カラコンを付けて撮影に挑んだ神宮寺勇太
同ブランド「プリズム・リーブル」シリーズからプライマー「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」が誕生。カラーとケアが、下地の概念を超えた新しい“透明感ケア”を織りなす。色づいた光のヴェールが、色ムラや凹凸を自然にぼかし、肌そのものの美しさを引き立てる。
下地で整えた肌に「プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション」を重ね、ベースメイクを仕上げた神宮寺は「このファンデーションは、僕がすごく信頼しているアイテムです。カバー力があることはもちろん、お仕事だと1日中ファンデーションを塗っていることも多いので、塗っている間ずっと続くしっとりとした使い心地がすごく好きです。今回の新しいプライマーと使うことで、より透明感アップも感じられると思いました。やっぱり、下地を塗ると塗らないとでは仕上がりが違いますし、下地を塗っておくと安心感もあるので、これからもこの2アイテムは一緒に使いたいなと思います」と話した。
また、今回の撮影については「クールでエッジィな部分というのはこれまで通りありつつ、さらに今回は明るくすっきりとした印象もあって、また新たな世界観を魅せられたと思います。今回のコンセプトは“Elevate myself／自分をアップデート”ということでしたが、はじめてカラコンをつけさせていただいたりして、また皆さんに新しい自分をジバンシイと一緒に届けられたと思います」と語った。
【神宮寺勇太使用アイテム】
プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー（パープル）
プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション（2N）
プリズム・リーブル・プレストパウダー （03）
プリズム・リーブル・ブロンザーパウダー （001、002）
ル・ヌフ・ジバンシイ（12）
ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット（N01）
ミスター・アイブロウ・ペンシル（02）
ミスター・ブロウ・フィクサー
ランテルディ オーデパルファム