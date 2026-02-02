2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」の心音が2日に誕生日を迎えて、カウントダウン生配信でバースデーグッズ「心音 BIRTHDAY GOODS 2026」の発売を発表した。

今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、「心音とバースデーをお祝いしているようなシチュエーション」がテーマ。メンバーカラーの紫色のケーキを前に、ファンと二人きりのティータイムを楽しむような、記念日にふさわしいイラストとなった。

グッズのラインナップには、ランダムフォトカード、アクリルパネル、3連キーホルダーに加えて、クッションブランケットの全4アイテム。いずれも限定ビジュアルを使用した。また、これら4アイテムをまとめたコンプリートセットには、セット限定特典として複製直筆メッセージを添えたブロマイドが封入される。

心音は、公式Xに「通りすがりでも『おめでとう』もらえたらうれしいです」と、独特な言い回しのコメントを発表。いつもクールでキザに振る舞う心音だが、実際にファンに祝福されると、喜びでいつも以上のテンションだった。

今週末の7、8日には、めておらとして、東京ドームでの大型フェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」にも出演する。