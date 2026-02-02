Jリーグは2日、東京・MUFG国立で百年構想リーグ開幕に向けたイベントを行い、J1全20クラブの代表選手が集結した。昨季王者の鹿島からはMF松村優太（24）が出席し、「獲らなくていいタイトルは鹿島にない。まず半年、優勝できるように頑張りたい」と抱負を語った。

松村自身は全試合に出場した昨季終了後、脱臼を繰り返していた左肩を手術した。現在はリハビリの真っただ中にいる。最初の脱臼は約5年前。「町田浩樹選手にに吹っ飛ばされて外れたんですよ」と明かし、3年ほど前から脱臼が続くようになったという。「去年に至っては寝て起きたら外れていることもあったので、何をするにしても怖かった。この半年間を軽視するわけじゃないけど、監督、強化部、メディカルスタッフと相談して、このタイミングで（手術を）することになった」。優勝を決めた昨季最終節の4日後にメスを入れ、「なるべく早く戻りたい」と百年構想リーグ内での復帰を視野に入れている。

2学年下の弟・拓実は拓大から千葉に新加入。今後はきょうだい対決にも注目が集まる。「兄弟で（プロに）なるとは思っていなかった。お互い切磋琢磨（せっさたくま）試合ながら、ピッチの中で一緒にできればいい」と思いを語った。