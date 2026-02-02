元NHKアナウンサーの神田愛花（45）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして生出演。夫のバナナマン日村勇紀の愛情深いフォローのひと言を生放送で披露した。

ゲストとのフリートークで、ジャングルポケット太田博久ら夫婦の芸能人への質問が出た。伊集院光から夫婦間のエピソードトークをする際に「これだけは言ってほしくなかった」という芸能人同士の価値観の違いはあるか、との内容だった。

MCハライチ澤部佑から「神田さんはあんまり言ってないですね」とツッコまれ、「この前も夫から言われたのは、収録中に相方の設楽さんから『日村さんの奥さんは頭おかしいもんね』と言われて、日村さんが『頭おかしいんじゃなくて、様子がおかしいんだ』って『ちゃんとフォローしといたからね』って」と話して笑いを誘発してスタジオが騒然となった。

日村との夫婦間での会話について「特にダメなのはないので、いつも向こう（日村）がフォローしてくれている感じです」と生放送でノロけていた。

日村は2018年4月ラジオ放送で神田と結婚したことを報告していた。