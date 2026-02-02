3月5日のWBC開幕が迫ってきたが、ファンが注目する大谷翔平選手の二刀流出場はあるのか。2026年2月2日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は大谷選手らメジャーリーガーが合流する侍ジャパンを話題にとりあげたが、二刀流出場は微妙なようだ。

大谷選手は、体の状態を見て判断する可能性

大谷選手は米ロサンゼルスでの催しで「WBCで投げるのかまだわからないが、最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見て（判断すること）になるんじゃないかなと思う。DH（指名打者）としてまずは準備したいなと思っている」と語った。

先週発表された侍ジャパンのメンバー表には、大谷選手は投手として選出され二刀流に含みを持たせた。侍ジャパンの井端弘和監督も「まだスプリングキャンプをやっていないので、まずは投げてみてから」と判断を保留した。一方でドジャースのロバーツ監督は「ショウヘイはWBCでは投げない」と二刀流を否定した。

今永昇太の名前がまだないが、残りの１人は？

2月14日からWBC連覇に向けて宮崎県で事前合宿がスタートする。強力助っ人としてパドレスのダルビッシュ有選手が宮崎合宿に臨時アドバイザーとして参加する予定だという。番組は、侍ジャパンメンバーは30人中29人が発表されていることを報じる。

このメンバー表を見てMCの谷原章介さんは、

「この中に今永（昇太）さんの名前がまだないですよ」

侍ジャパンは1次ラウンドでC組にエントリー、ほかにオーストラリア、韓国、チェコ、台湾が入っている。谷原さんは「オーストラリア、韓国、台湾と強いチームばかり」と言う。

コメンテーターの渡辺正行さんは「前回は大谷選手がロッカーでみんなに向かって『憧れるのをやめましょう』と言ったじゃないですか。今度はメジャーリーガーが日本にはたくさんいるでしょ。そうすると逆に、世界が侍ジャパンに憧れるんじゃないでしょうかね」と楽しみのようだ。

谷原さんも「実際ありえると思います。残りの１人、誰が選ばれるのか注目しましょう」と締めくくった。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）