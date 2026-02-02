アニプレックス、EGG FIRM完全子会社化「アニメーション業界のさらなる発展に貢献」
アニプレックスは2日、アニメーション会社・EGG FIRMの全株式を取得し、完全子会社化したことを発表した。
【動画】EGG FIRMが関わった作品！『無職転生』第3期の最新PV
EGG FIRMの事業内容はこれまでと変更はなく、「今後は、両社の連携により、新たな作品づくりに一層邁進し、アニメーション業界のさらなる発展に貢献してまいります」と説明した。
EGG FIRMはこれまで、アニメ『瑠璃の宝石』、『無職転生』、『山田くんとLv999の恋をする』、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』、『お兄ちゃんはおしまい！』などに関わっている。
【EGG FIRM 概要】
商号：株式会社EGG FIRM（エッグファーム）
本社所在地：東京都中野区
代表者：代表取締役社長 大澤信博
主な事業内容：アニメーションの企画、制作を主とし、それらに関連する投資、ライセンス
【アニプレックス 概要】
商号：株式会社アニプレックス
本社所在地：東京都千代田区
代表者：代表取締役社長 岩上敦宏
主な事業内容：アニメーションを主とした映像・音楽作品の企画製作、ゲームの企画・開発、それらに関連するライセンス、商品企画・販売、興行
