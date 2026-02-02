TBS・宇賀神メグアナ、巫女姿の近況ショットに反響「かなり良き」「うわすごい似合います」
TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。巫女姿で節分の行事に参加したことを報告した。
投稿で「光栄なことに、今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに参加させていただきました」と報告。巫女姿でイベントを楽しむショットを公開した。
続けて「一日巫女として福豆まきをさせていただくのは今回で３回目。やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」としみじみ。「“節分”の機会を通じて「黒豆」の良さを改めて知っていただくため、『節分祭 “黒”福豆まき』が今年も開催されました」と説明した。
「今年も平穏無事に過ごせますよう、願いを込めて“黒”福豆まきをしました」とつづり、「皆さまにとっても良き一年となりますように」と呼びかけた。
宇賀神の巫女姿を見たファンからは「メグさん巫女姿素敵すぎる」「かなり良き」「うわすごい似合います」「会えるなら行きたかった」「宇賀『神』ですからね」など、好印象のコメントが多数寄せられた。
