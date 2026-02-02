タレント・プロレスラーのフワちゃんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。

自身の活動休止中の出来事や、心境について明かしました。



【写真を見る】【 フワちゃん 】 「反省と精進が必要だったから、フワには。まだまだ人間が出来てねえってことで。たっぷり、休みました」 活動休止中の状況明かす 「『致し方ねえ〜！！』っていうこともいっぱい」



動画冒頭、フワちゃんは「改めて応援していただいてる、フワギャルの皆さん、たくさんご迷惑をおかけして本当ににすみませんでした。プロレスラーになったフワちゃんです。」と、挨拶。





続けて、スタッフが「どれぐらい、休んでたっけ？」と尋ねると、フワちゃんは「1年半。なげ〜！ 長めに、長めに、1年半。」「1年半、たっぷりたっぷり。でも、ちょっと反省と精進が必要だったから、フワには。まだまだ人間が出来てねえってことで。たっぷり、休みました。」と、語りました。







そして「もう、『活動休止中、何してたの？』って、すごくよく聞かれるんだけど、もう本当に、反省と精進に、つとめあげていたから。あの、全然、野暮なことは、本当してないです。」と、明かしました。







スタッフが「平穏な毎日だったってこと？」と尋ねると、フワちゃんは「そう、もう、えー…もう、そう、ほんとに平穏。波風…あのー、まあ、えー、そうとは言ってはいない。」と、コメント。







更に、スタッフが「そうとは言ってはいない？」と聞くと、フワちゃんは「私としては、もちろん平穏に過ごしたかったんですけど。致し方ないところだったりがあって、まあちょっと『出来事』だったりは起こってしまったわけよ。」と、話しました。







続けて、フワちゃんが「結構、こちらとしては粛々と過ごしていた毎日の中にも、ポロポロとフワちゃんの名前がこぼれた時期はあったでしょ。」と語りました。







これに、スタッフが「なんだかんだ、1か月で1回ぐらいネットニュースになってたもんね。」と話すと、フワちゃんは「本当に情けない。情けないっていうか、『致し方ねえ〜！！』っていうこともいっぱいあった。」と、明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】