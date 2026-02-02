タレント伊集院光（58）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストのジャングルポケット太田博久らへの質問で、例え話で自分の妻とのやり取りについて明かした。

スタジオにいる「結婚してタレント活動しているみんなに聞きたい。太田君を中心に」と条件をつけて「エピソードトークで、お互い『あそこは言わないで欲しかったなぁ』ってなるっぽい」と質問した。

そして伊集院は「夫と妻で違う気がする」と話して「オレはすげぇ怒られるから…で、良かれと思って言ったことも『そういうのは言わないでほしい』みたいな。洗濯物がたまっているみたいのを、面白く言っても『それはやめてほしい』って、ほかのヤツはいいけど、って」と妻側から注文をつけられてしまうと話した。

さらに伊集院は「で、向こうは向こうで何かの取材を受けたときに、ひそかにだれかと頑張っている最中みたいなことを（伊集院が）『言わなくていい、言わなくていい』みたいな。こういうのないの？ 芸能界の価値観が違ったりとか…」と伊集院の家族間での価値観の相違について具体例を示した。

伊集院の妻は元アイドル歌手で、現在は引退しているが、ラジオなどで妻の実家である和歌山との2拠点生活をしていることを明かしていたり、その生活ぶりをネタにしている。