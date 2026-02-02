【しまむら】ボトムス特集1089円から買える！人気インフルエンサーとのコラボアイテムも。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年1月31日から2月3日までです。今週は「ボトムス特集」と題して、1000円台〜2000円台で買えるボトムスが多数登場しています。

多機能パンツが1089円

人気ファッションクリエイター・MUMUさんとのコラボアイテムの新作も登場しています。

「綿混イージーパンツ」（1089円）は、保湿加工、抗菌防臭効果、紫外線防止（UPF50＋）とプチプラながら多機能。トレンドのゆったりワイドなシルエットです。

同様に多機能パンツの「レーヨン混イージーパンツ」（1639円）は、ラクに履けて、脚長見えする絶妙なシルエットが特徴。カジュアルになりすぎないので、使い勝手がよさそうです。

ママインフルエンサーのMARIEさんとのコラボアイテムは、好評のロールアップデニム（2420円）の新カラーが登場しました。深めのロールアップで、脚長見え効果が期待できます。

パティ＆ジミーのグッズが大量！

ボトムス特集のほか、サンリオの「PATTY＆JIMMY（パティ＆ジミー）」のグッズも見逃せません。

レディース向けの「サガラ刺しゅう使いトレーナー」（1969円）、リラクシングパンツ（1639円）、ダイカットチャーム（1089円）をはじめ、レトロ可愛いグッズが多数登場しています。

好きな人はチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）