ＴＤＫ<6762.T>は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから１０００億円増額して２兆４７００億円（前期比１２．０％増）、最終利益予想は１００億円増額して１９００億円（同１３．７％増）に引き上げた。期末配当予想は２円増額の１８円に見直した。年間配当予想は３４円（前期は株式分割後ベースで３０円）となる。



スマートフォンの新モデルの立ち上がりを背景に、二次電池やセンサーの販売が拡大した影響に加え、データセンター向けのＨＤＤの需要が堅調に推移し、ＨＤＤ用サスペンションの販売が好調となっており、円安効果とともに業績予想に反映した。４～１２月期の売上高は１兆８５８５億６６００万円（前年同期比１１．３％増）、最終利益は１８１２億８００万円（同１２．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS