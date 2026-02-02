明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 日・１０年物国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＡＬＳＯＫ<2331>，双日<2768>，ニチレイ<2871>，日清食ＨＤ<2897>，モノタロウ<3064>，トヨタ紡織<3116>，ＴＩＳ<3626>，レンゴー<3941>，住友化<4005>，イビデン<4062>，フジＨＤ<4676>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，住友電<5802>，日精工<6471>，ジェイテクト<6473>，三菱電<6503>，エプソン<6724>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田合成<7282>，任天堂<7974>，豊田通商<8015>，三井物<8031>，日ガス<8174>，群馬銀<8334>，百五銀<8368>，ＪＲ西日本<9021>，川崎汽<9107>，ＪＡＬ<9201>ほか

※海外企業決算発表：メルク，アドバンスト・マイクロ・デバイス，アムジェンほか



出所：MINKABU PRESS