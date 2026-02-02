「チームの攻守の中心」森保監督が超名門クラブへの移籍注目の22歳MFを評価！３月の日本代表招集については…
約２週間に渡るヨーロッパ視察を終えた日本代表の森保一監督が、２月２日に帰国。囲み取材に応じた。
その中で、ズウォーレ戦をチェックしたNECのMF佐野航大に言及。「１試合見て、その時もチームの中心として戦っているという印象を受けました。直近の試合（AZ戦）は映像で確認して、素晴らしいゴールも決めて、チームの攻守の中心として存在感を発揮してくれている」と評価した。
スコットランド代表、イングランド代表と戦う３月シリーズの招集については、リーグの違いや、日常やっている試合の強度やクオリティ、代表活動でこれまでやってきたことを考慮して、総合的に判断するという。
その22歳のMFは、オランダの超名門アヤックスからの正式オファーが現地で報じられている。昨年９月以来の代表復帰とともに、ステップアップ移籍の行方も注目される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾
