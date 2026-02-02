「トミー、嬉しいな」「怪我のせいで…」日本代表DFの“朗報”に古巣アーセナルファンも歓喜！ フリー期間を越えオランダ名門で再始動「万全の状態ならトップクラスの選手だ」
冨安健洋が、長い空白期間を経てついにピッチへ戻ってきた。
冨安は2025年７月、プレミアリーグの名門アーセナルを退団後、移籍先が決まらないままフリーの状態が続いていた。度重なる負傷の影響もあり、公式戦から遠ざかる厳しい時間を過ごしていたが、それでもコンディション調整を重ね、復帰の機会を辛抱強く待ち続けてきた。
そんななか、今冬の移籍市場で新天地として選んだのが、オランダの名門アヤックス。実績と経験を評価され、昨年12月に加入した。
そして現地２月１日、冨安はエールディビジ第21節のエクセルシオール戦で、81分から左サイドバックとして途中出場。アーセナル在籍時の2024年10月以来、実に484日ぶりとなる公式戦復帰を果たした。
名門クラブ退団から、フリー期間が続いた試練を乗り越え、新たな舞台で再スタート。日本代表DFの久々の実戦復帰に、古巣のアーセナルファンも反応し、以下のように喜びの声を上げた。
「トミーが復帰してプレーしている姿を見られて嬉しいな」
「アヤックスで十分な出場機会を得られることを願っている」
「グッドラック！トミー」
「彼は万全の状態ならトップクラスの選手だ」
「つまり、もし彼が留まっていたなら、昨日の試合に出場していたということか？」
「朗報だ、彼が健康でいられますように」
「あの怪我のせいであまり見られなかったのが本当に残念だ、素晴らしい選手」
「ああ、彼に会いたいよ」
「今も赤と白のユニホームだな」
「真のサムライであり、真の万能選手」
退団した現在もグーナー（アーセナルファンの愛称）から愛されている様子の冨安。新天地での今後の歩みに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
冨安は2025年７月、プレミアリーグの名門アーセナルを退団後、移籍先が決まらないままフリーの状態が続いていた。度重なる負傷の影響もあり、公式戦から遠ざかる厳しい時間を過ごしていたが、それでもコンディション調整を重ね、復帰の機会を辛抱強く待ち続けてきた。
そんななか、今冬の移籍市場で新天地として選んだのが、オランダの名門アヤックス。実績と経験を評価され、昨年12月に加入した。
名門クラブ退団から、フリー期間が続いた試練を乗り越え、新たな舞台で再スタート。日本代表DFの久々の実戦復帰に、古巣のアーセナルファンも反応し、以下のように喜びの声を上げた。
「トミーが復帰してプレーしている姿を見られて嬉しいな」
「アヤックスで十分な出場機会を得られることを願っている」
「グッドラック！トミー」
「彼は万全の状態ならトップクラスの選手だ」
「つまり、もし彼が留まっていたなら、昨日の試合に出場していたということか？」
「朗報だ、彼が健康でいられますように」
「あの怪我のせいであまり見られなかったのが本当に残念だ、素晴らしい選手」
「ああ、彼に会いたいよ」
「今も赤と白のユニホームだな」
「真のサムライであり、真の万能選手」
退団した現在もグーナー（アーセナルファンの愛称）から愛されている様子の冨安。新天地での今後の歩みに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…