Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramを更新。メンバーの若井滉斗と、ユニバーサル ミュージック グループ会長兼CEOのルシアン・グレンジとの3ショットを公開した。

ミセス大森元貴＆若井滉斗、ルシアン・グレンジ氏の3ショット

■ミセス大森＆若井が『第68回グラミー賞授賞式』へ

日本時間2月2日、米ロサンゼルスのクリプト・ドット・コム・アリーナで開催されている『第68回グラミー賞授賞式』を訪れた大森と若井。授賞式のステージと客席をバックにした記念ショットで、ふたりはルシアン・グレンジの両サイドに並んでにっこり。1枚目では、会場の雰囲気に興奮を隠せしきれない様子で大森が顔をクシャっとさせている。

黒のスーツを纏いバッチリきめた大森と若井。若井のInstagramストーリーズでは、黒スーツにサングラスをかけた大森の姿が投稿されており、大森はその写真を自身のInstagramストーリーズで共有している。

SNSには、「2年連続グラミーに招待されるなんてカッコよすぎでしょ」「今年もグラミー賞の会場に呼ばれてて凄いな」「サングラスもっくんめっちゃかっこいい」「サングラスに黒スーツの大森さんかっこいい」「サングラス似合ってる」「ひろぱ目線の大森さん」「大森さん嬉しそう」「サングラスかっけぇ」など、多くの反響が寄せられている。

■写真：2025年には大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人でグラミー賞授賞式に参加