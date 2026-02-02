中部電力 <9502> [東証Ｐ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.3％増の2407億円に伸び、通期計画の2300億円に対する進捗率が104.7％とすでに上回り、さらに5年平均の88.6％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は107億円の赤字(前年同期は541億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比29.3％増の444億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の4.7％→2.8％に悪化した。



