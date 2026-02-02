ハマキョウレックス <9037> [東証Ｐ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.3％増の123億円に伸び、通期計画の150億円に対する進捗率は82.1％に達し、5年平均の78.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.7％減の26.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.4％増の45.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.7％→11.0％に上昇した。



株探ニュース

