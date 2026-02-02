中国義烏産の応援グッズ「絶叫鶏」のアップグレードモデル、海外で爆売れ

今年6月から7月にかけて北米3カ国の16都市で共同開催される2026FIFAワールドカップの12グループの組み合わせ抽選がこのほど正式に発表されました。それに伴って、中国義烏産の関連スポーツ用品と周辺商品の生産、販売が本格的な「ラストスパート期」に入りました。ジャージーやサッカーボールなどの定番グッズのほか、今年は特別な「応援神器」である「絶叫鶏（スクリーミングチキン）」が海外からの受注の新たな人気グッズとなりました。

義烏国際商貿城3区のスポーツ用品エリアでは、多くの店舗が世界各地から買い付けに駆けつけたバイヤーであふれています。ある業者によると、今年は例年と比べて受注量が約30％増加したということです。

今年の「絶叫鶏」はこれまでの姿とは一線を画し、継続的な製品改良を重ね、デザインと機能の両面で進化を遂げています。

業者によると、以前は足で自立することができませんでしたが、今は立つことができるようにデザインされており、メキシコから来た顧客は直接工場を訪れ、訪れた翌日には30％の手付金を支払ったとのことです。

現在までに、「絶叫鶏」だけでも受注見込みは2027年まで埋まっており、受注額は1000万〜2000万元（約2兆2000万円〜4兆4000万円）に達する見込みです。（提供/CRI）