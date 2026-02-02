IMP.の佐藤新が、HBCテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんと共に、冬の道東を舞台にした“ベタな旅”を繰り広げ、その絶妙なコンビネーションがファンの間で大きな反響を呼んでいる。

今回の旅で2人は釧路へ。今回の旅で2人は、まず釧路へ。漁師町ならではの魚介を使用した醤油ベースの「釧路ラーメン」の名店を訪れた。佐藤は、細麺ながらもしっかりとしたコシがあるラーメンを頬張り「うま味すごい！かつお節の香りがブワって広がりますね」「細麺とは思えないくらいコシがすごいですね、スープとよく絡んですごく美味しい」と感激した。その後、世界自然遺産・知床では、冬の時期にしか見られない貴重なオオワシやオジロワシの姿を目の当たりにするなど、道東の魅力を存分に堪能した。

視聴者の注目を集めたのは、最後に訪れた屈斜路湖での「天然温泉掘り」のシーンだ。マイナス3度の極寒の中、足湯と半身浴サイズの温泉を2人で協力して掘ることになったが、この作業が予想外の難航を極めた。

佐藤が「半身浴サイズやばいですね」と話すと、クロちゃんも「でかい石あるんだけど！ヤバいよ…もう腕パンパンよ」と疲労困憊の様子。クロちゃんが掘り進めていた温泉を佐藤が「あっ…ごめんなさい！」とうっかり崩してしまい、クロちゃんが「また崩したー！邪魔するんだったらあっち行って！」と思わず叱責。これに対し、佐藤が「すいません…」とその場から立ち去ろうとするとクロちゃんからは「嘘！嘘！手伝ってきついから」と必死にフォローを入れる一幕があった。

この一連のやりとりに、ファンからは「あらちゃんクロちゃんのコンビのやりとりがめちゃくちゃかわいいです」「クロあらわちゃわちゃたのしい」といった声が続出。2人のコミカルな関係性に癒やされる視聴者が急増している。

果たして、腕をパンパンにしながら掘り進めた2人は、無事に温泉に浸かることができたのか。“クロあら”コンビの旅の行方から目が離せない。