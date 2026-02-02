ひとりで街角にいた子猫…3日間動かず…。ひとりぼっちの野良猫が保護される様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万6000回を超え「たくさん幸せで溢れますように」「無茶苦茶かわいい」といったコメントが集まっています。

【動画：３日間も同じ場所から動かなかった『ボロボロの子猫』→保護されると……涙あふれる変化】

3日間も、ひとりぼっちで耐え続けて…

TikTokアカウント「ニャン太」に投稿されたのは、街角でひとりぼっちだった子猫が保護されたエピソード。エアコンの室外機のような機械の下でうずくまっていた子猫は、この場所に3日間いたそうです。体は汚れ、ボロボロの状態でじっと耐えていました。

放っておけない！

機械の下の暗い隙間をのぞき込んでみると、そこには寂しそうな表情の子猫の姿が。投稿者さんのおうちには、すでに2匹の先住猫がいるため、新しい猫を迎えることに不安もあったそうですが、放っておくことができず、保護して連れて帰ったのだそう。

幸せいっぱいの家猫へ

保護された子猫のために、ごはんや温かい寝床が用意されました。安心できる場所で、愛情に包まれた子猫は、外にいるときとは違い、とても落ち着いた表情になったそうです。子猫のほっとしている気持ちが伝わってきます。

キャットタワーから投稿者さんを見下ろすほど元気になった子猫。おうちにも慣れてきたのか「暴れん坊」な一面も見せているのだとか。そんなやんちゃなところも可愛いと投稿者さんはコメントしていました。家猫として幸せいっぱいに過ごしているようです。

投稿には「保護してくださり本当にありがとうございます」「良かったね、優しい方に見つけてもらって」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ニャン太」では、主に投稿者さんのおうちの先住猫の可愛い日常の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ニャン太」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。