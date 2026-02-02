いたずらをした猫さんは、飼い主さんに捕まり、お説教を受けていたのだとか。しょんぼりした表情で大人しく話を聞く姿は49.2万回以上も再生され、「にゃぁうぅ⤴︎が可愛い…」「可愛すぎて私なら発作が出る」とのコメントが集まっています。

【動画：飼い主さんに構ってもらえなかった猫→『イタズラ』をして…可愛すぎる『お説教タイムの様子』】

お説教を受ける猫さん

TikTokアカウント「nao」さまに登場したのは、真っ白な毛並みが特徴的なコメちゃん。この日は、飼い主さんに構って欲しくて、わざとストーブのコードを噛んでいたずらをしていたのだとか。

飼い主さんに捕まってお説教を受けているコメちゃん。抱かれながら、両手で顔を包み込まれています。その表情は、どこかしょんぼりとしているようにも見えたとのことです。

何やら言い分がありそうな様子

コメちゃんは飼い主さんのお説教を受けながらも、何か言い分があるのか、か細い声で鳴いていたのだとか。構って欲しくていたずらをしたことを謝っているのか、もしくは自分の不満を伝えているのでしょうか。

コメちゃんは、飼い主さんの話を聞きながら、目を細めてもう一度鳴いたのだそう。その可愛らしい姿を見て、飼い主さんは許してあげることにしたようです。コメちゃんは、颯爽と去っていきました。

猫と犬の穏やかな日常

飼い主さん宅には、コメちゃんの他に、犬のもちちゃんがいるのだとか。種類が違うにもかかわらず、2匹一緒に並んで座っている姿は、どこか似た雰囲気をまとっているように見えます。

コメちゃんともちちゃんは、一緒に寝たり遊んだりと、毎日仲良く過ごしているのだとか。穏やかな空気感の2匹の姿は、見ていて癒されますよ。

お説教を受けるコメちゃんの姿は、TikTokで49.2万回以上も再生され、「優しいお説教」「情けなさすぎて可愛い」「お話しする猫欲しい」「ごめんねしていい子いい子～」「かわいい、癒される」「ああああああああぁぁぁ可愛すぎて私なら発作が出る」「なんや、癒される光景やで、、、優しい動画をありがとう♪」「可愛すぎて怒る気にならんよな」「お返事してるの可愛すぎ」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「nao」さまには、コメちゃんともちちゃんの日常の様子が投稿されています。表情豊かなコメちゃんの姿は思わずくすっと笑ってしまいますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nao」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。