背番号10の小島大河

プロ野球12球団は1日にキャンプイン。西武のドラフト1位ルーキーの打席にのぞく“既視感”にファンが沸いている。「こりゃ期待しちゃう」「足の上げ方が似てるねぇ」と、OB強打者になぞらえるファンが続出だ。

どっしりとした腰つきに背番号10の左打者。明大から入団した小島大河捕手の打撃練習動画に、ファンは球団史に残る強打者を連想したようだ。「パーソルパ・リーグTV」の公式Xが、右翼フェンスを軽々越えていく打撃動画を公開。「埼玉西武ドラフト1位ルーキー小島大河選手が見事な打撃を披露 難なくスタンドイン」とつづると、現オリックスの森友哉捕手を連想したファンからコメントが並んだ。

「背番号といいフォームといい、森くんを思い出しちゃうな」

「既視感のあるフォームに背番号…。こりゃ期待しちゃうって」

「打てるキャッチャーとして育って欲しい」

「足の上げ方が似てるねぇ」

「森友哉の再来？？」

「足の上げ方が森すぎる10番だし」

また「森友哉よりどちらかというと浅村のトップや足の上げ方に似てるな」「森というよりかは浅村っぽいタイミングの取り方に見える」と、昨季通算2000安打を達成したこちらも強打のOBを連想する声も並んだ。



（THE ANSWER編集部）