女性アナのタレント売りが激減する中…人気ランキングを独占するＴＢＳアナウンサーたち

『好きなアナウンサーランキング』に異変が

オリコンが発表した最新の『好きなアナウンサーランキング』で異変が起きた。男性編で南波雅俊アナ（37）と赤荻歩アナ（44）、女性編でも田村真子アナ（29）と江藤愛アナ（40）がワンツーフィニッシュするなど、ＴＢＳアナが男女ともに上位を占めたのだ。

「江藤アナ以外は朝の情報バラエティ『ラヴィット！』に出演中。番組で見せる一生懸命な姿や個性的なキャラクターがウケて人気が上昇しました。かつてフジテレビが″○○パン″シリーズなどで女性アナを積極的に売り出していましたが、ハラスメント意識の高まりや働き方改革の影響もあって、アナウンサーのタレント売りは激減。アナ個人のキャラクターを出せる人気番組が『ラヴィット！』ぐらいしか見当たらなくなった。ＴＢＳ以外から人気アナが生まれづらくなっています」（制作会社ディレクター）

昨年までフジやテレビ朝日、テレビ東京で販売されていた「女性アナウンサーカレンダー」もグッズ売り場から消えた。

「ＴＢＳは’22年版を最後にアナウンサーカレンダーの販売を取り止めていました。他局もこの動きに追随した背景には一連のフジテレビ問題があると私は見ています。平成までは大御所ＭＣの脇でホステスよろしく女性アナがアシスタント役で起用されることが多かったですが、フジテレビ問題で女性アナの″性接待″疑惑が浮上。女性視聴者に白眼視され、スポンサーが次々と離れていきました。フジの経営が一気に傾いたのを見て、テレビマンの意識も変わった。各局、女性アナの扱いに慎重になっています」（キー局プロデューサー）

女性アナをバラエティ番組で起用する際の「注意事項が増えた」と明かすのは、中堅放送作家だ。

「『女子アナ』という表記はＮＧです。台本にはもちろん入っていませんし、ベテランタレントにも女子アナとは呼ばないように念押ししています。アナウンサーはあくまでも会社員。タレントではないので、本人が乗り気ではない企画には使いません。番組の進行に徹してもらうことが増えました」

負担は軽減されたが、個々のキャラクターが見えづらくなったことで幅広い世代から支持される人気アナが生まれづらくなるという弊害が生じている。

「その点、ＴＢＳには『ラヴィット！』以外にも『サンデー・ジャポン』など、アナウンサーたちの個性や人間性が見えやすい生放送の番組がある。スポーツエンタメ番組『ＳＡＳＵＫＥ』の実況役も男性アナのキャラが活きます。『千鳥』のノブ（46）が『ＭＣの進行をする際に参考にしている』と言っていた安住紳一郎アナ（52）のような実力者が社内に残って出世しているのも、ＴＢＳアナのモチベーションアップに繋がっているでしょうね」（前出・制作会社ディレクター）

現在、テレビマンから熱視線が注がれているのも、やはりＴＢＳアナだという。

「『ラヴィット！』にも出ている南後杏子アナ（24）ですね。学生時代の激カワ写真がバズるなど、若い世代の知名度が高いんですよ。生放送での進行が上手くなれば、田村アナに続く看板アナになれるかもしれません」（前出・放送作家）

タレント売りが難しい令和で、ＴＢＳアナが黄金時代を迎えている。

「FRIDAY」2026年1月30日・2月6日合併号より