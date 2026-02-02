衆議院議員総選挙（2月8日投開票）を前に、有権者に投票を身近に感じてもらおうという啓発イベント「みんなのトークセッション〜私たちで考える、投票のこと〜」がJR神戸駅直結の地下街「デュオこうべ」（神戸市中央区）でこのほど開かれた。ラジオパーソナリティーやインフルエンサーが登壇し、暮らしの不安から選挙の豆知識までを軽快なトークとクイズで紹介。家族連れや買い物客らが足を止め、耳を傾けた。

選挙啓発イベント「みんなのトークセッション〜私たちで考える、投票のこと〜」の出演者ら（2026年1月31日午後、神戸市中央区の地下街「デュオこうべ」）

トークセッションは、ラジオ関西（同区）パーソナリティーのタケモトコウジさんが「自分たちが投票することで社会がちょっと動くことがある。それを考えるきっかけになれば」と呼びかけ、スタート。続いて、同じくパーソナリティーのいがらしあみさんと、人気インスタグラマー・ウラリエさんが登壇した。タケモトさんは宝塚市、いがらしさんは西宮市、ウラリエさんは神戸市と3人はいずれも兵庫県出身という共通点からトークに花が咲いた。「まちの好きなところ」「ここがもっと良くなったらと思うこと」などをテーマに地元談義を展開、交通の問題や「愛犬と出かけられるスポットを増やしてほしい」など身近な話題になった。

トークセッションの様子

「政治の話、友達とする？」という問いに、いがらしさんは「ちょっと言葉にしづらい。話しにくい」と率直に吐露。ウラリエさんも「友達とは全然しない。『選挙に行こう』と発信はすることはできるが、それ以外は言いにくい」と共感した。一方で、「不安に感じること」として物価高や将来の話になると「車に乗るのでガソリン代が結構な負担になる」「私は独身。将来どうなっていくのかという心配がある」とそれぞれが抱える気持ちを明かした。タケモトさんは「今は多種多様な生き方がある。みんなが安心して暮らせる社会をつくるのは政治。そういう不安は自分の責任ではなくて社会の問題。この発想が選挙に行く動機になるのでは」と指摘した。

選挙の情報を知る方法として、ウラリエさんの“推し”は、インスタグラム。「ニュースよりも分かりやすく発信してくれる人がいる」。また、候補者選びには、「『選挙マッチング検索』をやって自分の思いと近い候補者をチェックした」という。いがらしさんは「そんなのがあるの知らなかった」と驚きつつ、「でも今はSNSがあるから、私もさかのぼって見て、候補者がどんな人か調べる」と明かした。

ラジオ関西パーソナリティーのタケモトコウジさん

ラジオ関西パーソナリティーのいがらしあみさん

インスタグラマーのウラリエさん

トークセッションの最中、兵庫県マスコットの「はばタン」（左）と明るい選挙キャラクター「選挙のめいすいくん」（右）が登場すると、会場から歓声が上がった

会場が沸いたのは後半の「選挙クイズ」。３択形式で、観客も拍手で参加した。「投票時間は？」の問題は「朝７時〜夜８時（一部除く）」が正解。「兵庫県内の投票所はいくつ？」では、正答の「1500か所以上」に多くの人が拍手した。「入場券を忘れても投票できる？」は「氏名・住所・生年月日を記入し、身分証明ができれば可能」が正解で、「そうなんや」と安心したように話す人も。

さらに、「朝1番の有権者が投票箱の中身が空か確認する」「投票用紙は紙に見えて実は合成紙」「折って入れても箱の中で自然に開く」など、舞台裏的な豆知識も披露された。「同点だったら当選者はくじ引きで決める」という答えには、驚いたように連れと顔を見合わせる人もいた。

はばタンとめいすいくんを見つけて駆け寄る子も

会場では実際の投票箱を使った模擬投票も行われた。「明るい選挙キャラクター『選挙のめいすいくん』」が「神戸タータン」など県内ゆかりのご当地バージョンとなり、4人の“候補者”として模擬ポスターに並んだ。午前11時から始まった投票には、子どもから高齢者までのべ254人が参加。開票結果は［1］めいすいくん（ノーマルバージョン）/81票［2］神戸タータンめいすいくん/64票［3］うずしお船長めいすいくん/55票［4］デカンショめいすいくん/34票（※無効票20票）となった。

「鳴門海峡の『うずしお』を世界遺産に」というポスターの文言に引かれ、「うずしお船長めいすいくん」に票を投じた神戸市の女子高校生（16）は、「投票は、予想よりもシンプルで簡単だった。2年後に選挙権を得た時も落ち着いてできそう」と笑顔を見せた。

緊張の面持ちで投票

模擬投票のポスター

イベントを担当した兵庫県選挙管理委員会の井筒大輔書記は「選挙を難しく捉えず、身近に感じてもらえるようにと企画した。トークやクイズを楽しむことによって、選挙を自分ごとへと引き寄せてもらえたら。将来、有権者となる子どもたちにも選挙の大切さが伝わるとうれしい」と話した。