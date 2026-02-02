◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

競馬好きの私には、滋賀・栗東トレーニングセンターでの取材が夢のような時間だ。出走馬の情報に限らず、騎手、調教師、厩（きゅう）務員の方々から競馬の知識も学んでいる。

異動直後から気になる騎手がいた。肌寒い朝のトレセンに響き渡る「おはようございます！」という元気な声。デビュー１６年目、３２歳の藤懸貴志騎手だ。通りすがる人、一人一人にしっかりとあいさつをする。２４歳の私も、常に心がけているが、見習わなければと実感した瞬間だった。

興味が湧き、調べてみるとレースで人気馬に騎乗する機会は決して多くない。それでも必死に上の着順を目指し、高配当をもたらす。初めてあいさつした時には、「がむしゃらが取りえです！」という言葉に格好良さも覚えた。

先日の取材中には音を遮る馬具、メンコ（覆面）の効果をスマートフォンでレース映像を流しながら教えてくれた。惜敗続きの馬がメンコを外すと、最後の勝負所でグンッと脚を伸ばすようになる。古川吉洋騎手で昨年末の中日新聞杯を制したシェイクユアハートもそうなのだ。

しかし、小鳥が飛び立つだけで暴れ出すこともある競走馬。取材していたスズハロームも難しい気性の持ち主だが、「俺はメンコ外します（笑）。もっとやれるはず。終わった馬じゃないと思うから」ときっぱり。４戦連続２ケタ着順だったが、先月２４日の京都１１Ｒでは上がり最速の脚で追い込み９着。変化の兆しは見えた。思案し、少しでも長く活躍させてやるという決意が、強く伝わってきた。（中央競馬担当・松ケ下 純平）

◆松ケ下 純平（まつがした・じゅんぺい） ２０２５年入社。同９月から中央競馬担当。