日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１日に放送され、長嶋一茂が自身のマネジャーを“一喝”する場面があった。

この日は１月２６日に還暦を迎えた一茂を祝し「祝・還暦！一茂をかまいたちの２人が盛大にお祝いＳＰのゲンバ！」として放送され、山内健司、濱家隆一が一茂へのプレゼントを用意。まずは山内が大阪で通うラーメン店が東京に初進出したということで、その店を紹介した。

そこで濱家は「一茂さん、還暦でもフルスロットルじゃないですか」とひとこと。ここから一茂の人気についてトークが発展。さらに濱家は「僕、今一番売れているのは一茂さんだと大みそかに確信しました」と一茂が昨年１２月３１日放送の「ゲンバ」３時間ＳＰと「ザワつく！大晦日２０２５」６時間放送に出演していたことを紹介した。

「大みそか、ず〜っと一茂さん出てる。ヤバッと思いました」という濱家に一茂は「たまたまだよ」と返答。

すると濱家は「１番目に売れているのが一茂さんで２番目に売れているのが柿沼さんですね」と一茂のマネジャーの名前を口に。「だって『ザワつく』の再現ＶＴＲで高島礼子さんが柿沼さん役やってた」と加えた。

それに一茂は「高島礼子さんのインスタで俺との２ショットを上げるのはわかるじゃん。柿沼との２ショットを上げてるの。それをまた（マネジャーが）俺に自慢げに見せてくる。あいつマジで今年も本当に増長の一途をたどりすぎ！」と笑いながら指摘。撮影現場に同行していたマネジャーは苦笑い、スタッフらは大笑いだった。