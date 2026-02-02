プロボクシング世界主要４団体の一つ、ＷＢＡ（世界ボクシング協会）は１日（日本時間２日）、最新の世界ランキングを発表し、前ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝が１階級上のフライ級（５０・８キロ以下）で１位にランクされた。

フライ級正規王者は、昨年７月に寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝を破ったリカルド・サンドバル（２６）＝米国＝で、暫定王者には元ＷＢＯ世界ライトフライ級王者ジョナサン・ゴンサレス（３４）＝プエルトリコ＝が就いており、元ＷＢＡ王者ユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝は３位をキープしている。

高見は昨年１２月にＷＢＯ世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝と王座統一戦で対決。１―２の僅差判定でプロ初黒星を喫し、ＷＢＡ王座から陥落した。試合後、高見は階級変更を示唆していた。

ライトフライ級では吉良大弥（２２）＝志成＝が１位につけている。

ミニマム級（４７・６キロ以下）正規王者は松本流星（２７）＝帝拳＝。３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝とのダイレクトリマッチで初防衛を目指している。同級スーパー王者はオスカー・コラーゾ（２９）＝プエルトリコ＝。バンタム級（５３・５キロ以下）は堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が正規王者で、１位は元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝。２位は那須川天心（２７）＝帝拳＝、３位は井岡一翔（３６）＝志成＝、４位は増田陸（２８）＝帝拳＝のまま。ドネアと増田は３月１５日の横浜ＢＵＮＴＡＩ興行でメインイベントを張る予定だ。

スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）は４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が君臨。１位は前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝。

スーパーライト級（６３・５キロ以下）１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝は今月２１日（日本時間２２日）、米ラスベガスのＴモバイル・アリーナで同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦する。