日本代表の森保一監督が２日、羽田空港着の航空機で１月中旬から行った欧州視察から帰国した。

森保監督は計１８日間で、５か国（ドイツ、オランダ、チェコ、英国、フランス）を訪れ、各国リーグや欧州カップ戦の１２試合を視察。上田綺世、田中碧、板倉滉、佐野航大、小川航基、伊東純也、鈴木唯人、前田大然、瀬古歩夢らの所属クラブの試合を観戦した。「Ｗ杯の戦力となり得る候補選手の試合が見られて、非常に有意義な視察になった」と話した。

オランダ１部アヤックスで、１日のリーグ戦で後半３５分から途中出場したＤＦ冨安健洋について指揮官は「アヤックスの試合の時にスタジアムで会って話をし、非常にいい状態でコンディションが上がってきていると」と確認したことを明かした。今後、招集の判断において９０分フル出場が条件になるかどうかを問われ「そこはコンディションを見極めて最終的に決めたい」としつつ、「前回のＷ杯の時も、途中から出場して相手の攻撃の切り札をトミが抑えてくれてスペイン戦に勝てたり、ドイツ戦の時も相手の攻撃の形を彼が止めてくれてビルドアップに厚みを増してくれて逆転勝利をつかみ取ることができた。９０分全てに出てもらえるということはもちろん確認できればいいが、ピンポイントでも我々の戦力となり得るコンディションであると見極めた時には招集していきたい」と見解を示した。

右膝のけがに悩まされていた冨安はアーセナル時代の２４年１０月以来、４８４日ぶりに公式戦出場を果たした。