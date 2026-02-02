タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が2月1日に自身のアメブロを更新。5月5日をもって現役を引退することを発表した。

この日、凛は「お久しぶりの投稿です」と切り出し「投稿できてなかった期間 ブログを見てくださってる方が色んな所で声を掛けてくれて…本当にありがとうございます！」とファンへの感謝をつづった。

続けて「まずは1つご報告になります」と前置きし「1月28日のマーベラス新木場大会にて5月5日横浜BUNTAIでの引退を発表させていただきました」と報告。引退の経緯について「私自身フリーではありますがやっぱり最後は凛というプロレスラーを一から育てていただいたマーベラスと長与さんの元で終わりたいと思っていた」と明かし「受け入れて下さった長与さん、スタッフの皆さん 匠さん、美桜、後輩のみんなには本当に感謝しかありません」と感謝を述べた。

最後に「残り3ヶ月くらいしかないのですが一試合一試合を大切に悔いなく全力でプロレスを楽しんでいきます!!皆さん最後まで応援の程宜しくお願い致します」と呼びかけ、ブログを締めくくった。