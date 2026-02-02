サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２日、約２週間の欧州視察から帰国し、羽田空港で取材に応じた。１日に４８４日ぶりの公式戦出場を果たしたオランダ１部アヤックスのＤＦ冨安健洋に（２７）ついて「ピンポイントでも、われわれの戦力となりうるコンディションであると見極められた時には招集していきたい」と２４年６月以来となる代表復帰の可能性について言及した。

冨安はエクセルシール戦の後半途中から加入後初出場。左サイドバックに入り、守備では安定したハイボール処理を見せ、攻撃でも積極的に前線に上がって勝ち越しを狙った。プレー時間は追加タイム５分を含めて約１５分だったが、存在感を放った。

森保監督は１月２８日に欧州ＣＬのアヤックス−オリンピアコス戦を視察後に、冨安本人と直接対話したことを明かし「非常に良い状態のコンディションだと。練習にも合流していて、ここからさらにコンディションを上げてゲームに出られる準備をすることは直接聞きました」と振り返った。

ちょうど帰路につくタイミングで、復帰戦を直接確認することはかなわず。それでも負傷者が続出している日本代表にとって、明るいニュースとなった。スコットランド代表（日本時間３月２９日）、イングランド代表（同４月１日）と対戦する３月の欧州遠征、そしてＷ杯本大会でのメンバー入りに向けても「コンディションを見極めて最終的に決めたい」と説明。「前回のＷ杯のときも、途中から出場して相手の攻撃の切り札をすべてトミ（冨安）が押さえてくれてスペイン戦を勝てた。９０分全てに出てもらえるということは、もちろん確認できればいいですけれども、ピンポイントでも、われわれの戦力となりうるコンディションであると見極められた時には最終的な状況を見て招集していきたい」と話した。

◆森保監督欧州視察試合一覧

１月

１７日、ドルトムント−ザンクトパウリ（ドイツ）

１８日、フェイエノールト−スパルタ（オランダ）

２１日、スラビア・プラハ−バルセロナ（欧州ＣＬ、チェコ）

２２日、ユトレヒト−ヘンク（欧州ＥＬ、オランダ）

２３日、ザンクトパウリ−ハンブルク（ドイツ）

２４日、ＮＥＣナイメヘン−ズヴォレ（オランダ）

２５日、フライブルク−ケルン（ドイツ）

２６日、エバートン−リーズ（イングランド）

２８日、アヤックス−オリンピアコス（欧州ＣＬ、オランダ）

２９日、セルティック−ユトレヒト（欧州ＥＬ、スコットランド）

３０日、ＲＣランス−ルアーブル（フランス）

３１日、ブレーメン−ボルシアＭＧ（ドイツ）