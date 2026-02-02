札幌駅総合開発は2026年2月2日、運営するJRタワー（アピア・札幌ステラプレイス）の物販店について、営業時間を変更すると発表しました。



これまでの営業時間は午前10時から午後9時まででしたが、4月1日からは午後8時までになるということです。



札幌駅総合開発によりますと、営業時間の変更は働き方改革の一環で、出店店舗を含むすべての従業員の職場環境を整えることが目的で、コロナ禍以降は客の行動も変化したことから、JRタワーでは2025年の大みそかに初めて休業するなど、働き方改革を実施しているということです。





飲食店については、営業時間の変更はないとしています。札幌駅総合開発は、営業時間を変更することで、より一層質の高いサービスを提供し活気ある商業施設にしていきたいとしています。【4月1日からの営業時間】＜アピア＞約100店舗・ショッピング 午前10時から午後8時まで・飲食店 午前11時から午後9時30分まで（変更なし）＜札幌ステラプレイス＞約220店舗・ショッピング 午前10時から午後8時まで・6階 飲食店 午前11時から午後11時まで（変更なし）