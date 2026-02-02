俳優の渡部篤郎（55）が1日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。芸能界入りの意外なきっかけを明かした。

ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優・野間口徹、女優の結城モエとともに登場。占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。

大串氏から「渡部さんは最初の頃は迷子の時期ですね。22歳ぐらいまでですね」と指摘されると、「そうですね、21、2でこの世界に入れたので」と渡部。「僕は『青春の門』というドラマ（テレビ東京）のオーディションで、それに合格してからです。知人に“オーディション受けてみたら”って言われて」と明かした。

「“これがやりたくてやりたくて”とか、学生演劇とかにも一切携わっていなかった」という渡部。「エキストラのアルバイトをしたことがあって。それは興味があったわけじゃなくて、エキストラを束ねてる人に“やらない？”って言われてエキストラのアルバイトしたことあるわけ。数回。だから役者志望だと思われたんじゃない？多分その時」と続けた。

ただ「別に違うんだけどね。ただ本当にアルバイトで、アルバイト賃くれるしっていうぐらいのあれで」と苦笑した。