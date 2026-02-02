Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。

柏からは、昨季日本人選手２位の１１得点を記録したＦＷ細谷真大（２４）が出席した。百年構想リーグの初戦は川崎。両チーム８得点が入り乱れたリーグ戦第３２節（４△４）、最大３点ビハインドから逆転を果たしたルヴァン杯準決勝と、白熱した戦いを昨季は繰り広げた。ルヴァン杯準決勝第２戦で劇的な同点弾と決勝弾を続けて決め、チームを決勝に導いたエースは「いいイメージを持ちながら入れると思いますし、メンバーもがらりと変わっているので、そこも把握しながら臨みたい。すごく楽しみですし、毎試合打ち合っている印象があるので、しっかり無失点に抑えながら複数得点を目指して行けたら」と意気込んだ。

今年はＷ杯イヤー。昨年は６、７、９月の日本代表活動に招集され、ゴールも記録した細谷は「（Ｗ杯へ）得点を取り続けることが一番の近道だと思いますし、その中で内容もこだわっていければ。リカルド監督のもとで自分の出来るプレースタイルの幅も広がっていると思うので、まずは去年成長できた部分を今年は最初から見せられたら」。厳しい代表争いは覚悟の上。強靱（きょうじん）なフィジカル、得点力、貪欲にゴールを狙う姿勢を見せ続け、自身の夢の実現へ向けて猛アピールする。

百年構想リーグではＰＫ戦を採用。９０分同点でＰＫ戦を制すと勝ち点２が与えられることもあり、今回の特別大会では鍵になる。昨季は第２８節福岡戦でＰＫを外していることから、「出来ればＰＫ戦には行きたくない」と苦笑いで語るが、意欲は十分。「（昨季の福岡戦のように）ああいう場面になったら監督に相談かもしれないですが、外しても蹴りには行きます」とエースとしてのプライドをのぞかせると「多分ＰＫが下手だと見られていると思うので、取り返せるように頑張ります」と言葉に力を込めた。