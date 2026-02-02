上野・羽田・香港で計6億円が狙われる巨額の現金強盗事件相次ぐ…香港で逮捕の容疑者に内通者の日本人　国際捜査官「記録に残せないお金の可能性」

1月29日、東京・台東区と羽田空港で、相次いで巨額の現金が狙われる強盗事件が発生しました。

台東区では、日本人を含む中国人ら7人が、所持していた約4億2000万円が入ったとみられる3つのスーツケースが奪われ…。

羽田空港第3ターミナルの駐車場では、日本人男性4人が4人組に襲われました。

車には現金約1億9000万円が入ったスーツケースが積まれていましたが、4人組は何も奪わず現場から逃走したといいます。

上野の事件も、羽田の事件もどちらも催涙スプレーのようなものを使った犯行でした。

しかし、事件はここで終わりではありません。羽田空港で襲撃された4人のうち日本人男性2人が香港に出国。

30日に、香港中心部の両替店に現金を持ち込もうとしてタクシーを降りたところ、約5100万円が入っていたリュックサックを、2人組の男に奪われたのです。

31日には、地元警察が日本人3人を含む男女6人を逮捕。日本人以外の3人は、中国本土と香港の出身者でした。この逮捕された6人の中には、現金を奪われたと被害を訴えた日本人1人が含まれています。香港警察は、この1人が内通者として強盗の手助けをした可能性が高いとしています。

二転三転と、めまぐるしく状況が変わっていく、今回の事件。

元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏は、日本で起きた2件の襲撃に“催涙スプレーのような物”が使用されていることから、「組織的な犯罪である可能性」が高いといいます。

元埼玉県警捜査一課刑事 佐々木成三氏：

（襲撃の際に）無駄な暴力がないということ。4億2000万円をうまく盗むことだけを考えたときに、無駄な暴力があると、捕まる可能性があったわけです。

被害者の視野をなくす催涙スプレーを選んだ、これはかなりシミュレーションもしていたと思いますし、ひとつの大きな組織であることは間違いないと思います。

また、香港警察は、被害者が多額の現金を持ち歩いていたことについて、会見で“ある可能性”について触れていました。

香港警察：

彼らがおそらく香港に来て、他の通貨に両替したのち、“何かの品物”を購入しようとしているかもしれません。香港では、“ある品物”は非課税となっています。他の国では、同じ品物の購入には、課税されているかもしれません。

被害者が香港で購入しようとしていた“品物”とは、一体何を指すのか。

羽田空港の被害者は、所持していた現金について「金業者から“金”を買い取り売却して得たお金」だと話しており、「毎日のように金を売却して、お金を運んでいた」と話しているといいます。

香港から日本への「金」の密輸相次ぐ

香港と日本、そして「金」を巡っては、今、香港から日本への「金の密輸」が大きな問題となっています。

香港メディアによると、2025年3月に、香港から日本へと大量の「金」を密輸しようとして摘発される事件が発生。その量は約145kg、日本円で約22億円近くにのぼります。

香港から日本に金を密輸する目的は、香港では金が“非課税”で購入できる点を悪用した手口だといわれています。

例えば、日本から現金1億円を香港に持ち込み、非課税の香港で金1億円分を購入します。その購入した金を日本に持ち込む際、「密輸」することで、本来税関に支払う10％の消費税を踏み倒し、そのまま日本で売却。

すると、売却時は消費税10％を含んだ1億1000万円で売れるため、1000万円の“利益”が発生するのです。

29日に約4億2000万円が奪われる事件が発生した、台東区の貴金属買取店で、「金」について尋ねてみると、最近、出所不明の「金を売りたい」という不審な問い合わせが増えているといいます。

台東区の貴金属買取店：

（去年より）外国の方が特に多いですね、外国人9：1日本人といってもいいんじゃないですかね。やっぱり金が高騰して…電話でそういう（買取の）問い合わせもありますし、（直接）携帯で写真持ってきて、「こういうのなんだけど…」って。変形していたり、加工されていたり、刻印とかもまるきりないものだし、「密輸」なんでしょうね。

本人たちも自覚はしているんですよ、だから「なんで買い取れないの？」とかは、聞かない人が多いです。

被害者が多額の現金を所持していた理由は？

今回の事件は、香港から日本への「金の密輸」と何か関係があるのでしょうか？

元警視庁刑事で国際捜査官の小比類巻 文輶（こひるいまき ふみたか）氏は、多額の現金を持ち歩くこと自体は、都市部ではよくあることだと話します。

元警視庁刑事・国際捜査官 小比類巻 文輶氏：

現金がこういった形で、特に都市部、東京都内で個人がスーツケースで持ち歩く。これは決して珍しいことではないんです。

実は私も過去に、事件の捜査を通じて4億円を押収したことがあるんです。そのときも、大きなスーツケースに入れて、たった一人で運んでいました、4億円を。そういったことが行われるのは、けっこう珍しいことではなくて、そういった“情報”が裏社会でやりとりされているのも、珍しいことではないんです。

――多額の現金を運搬しているという情報が漏れれば、このような事件が同じ日に起きることは可能性としてあり得ると？

あり得ると思います。

――羽田空港で襲われた被害者のうち2人がその場ですぐ出国していますが、当局はそれに対して「どういう目的ですか？」と調査をしないものですか？

そうですね、大いに怪しいとは必ず思うと思います。ただ、あくまでこれは任意ですので、「行かないでくれ」と言うわけにもなかなかいかない。

本来なら被害者なので、警察に自分の被害を申告したいという気持ちになりますよね。だけども、すぐに香港に渡っているところをみると、被害者と言われている側にも、何か警察に対して言えない“裏”があるのかなと、どうしても勘ぐってしまう。

――視聴者からは、「巨額なお金を運ぶのになぜ警備会社を使わないのか」という疑問も届いていますが。

おっしゃるとおり、これだけの現金を運ぶのであれば、警備業法でいうところの「3号警備」といわれる現金輸送、制度の枠内で輸送するのが一般的なんですが、やはりそういうふうにすると、警備会社にも業務記録として「何月何日に何億円のお金を運んだ」という正規の記録が残りますし、それをそのまま銀行に預けたとすると、銀行にも記録が残ってしまいます。

つまり、このお金というのは、そうった記録に載せづらい、できれば記録に載せたくないお金の可能性があるので、警備とかを依頼せずに、個人の間でやりとりをしていた、しかも現金で、記録を残さないように。

果たして、今回の事件と多発している「金の密輸」は関係があるのか。襲撃犯は何者なのか。今後の捜査が待たれます。

