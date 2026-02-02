ユニットコムは2月2日、日本全国のパソコン工房店舗で使える「サポートサービスeチケット」を発売した。店舗に加えて、WEB通販サイトでも購入できる。

パソコン工房、パーツ取り付け・交換等を各地の店舗で代行してもらえるチケット発売

「WEB通販でPCパーツを購入したが、取り付けが不安。専門店に代行してほしい」という需要をうけて、作業賃をチケットとして事前に購入できるようになったというもの。チケットの種類に応じて各種PCパーツ取り付け・増設・交換・組立代行などに活用でき、チケットごとパーツと一緒にプレゼントして友人や家族に渡すこともできる。各種メニューは販売ページに詳しい。

メモリ増設・交換 3,500円

SSD / HDD換装アップグレードサービス 14,000円

SSD / HDD増設・交換・取り出し 4,000円

電源ユニット増設・交換 8,000円

グラフィックカード増設・交換 3,500円

組立代行 10,000円

組立代行 ＋ OSインストール ＋ ドライバインストール 20,000円

マザーボード交換 10,000円

ケース組み換え 20,000円

光学ドライブ増設・交換 4,000円

CPU交換 5,000円