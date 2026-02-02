櫻井翔、高校時代の制服ボタン渡していた人物告白「エモすぎて悶絶」「永遠に語り継がれてほしい」
【モデルプレス＝2026/02/02】嵐の櫻井翔が、1日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。高校時代の制服の袖ボタンを所持している人物を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】櫻井翔が制服のボタン渡した人物
スタジオトークで学ランの思い出について聞かれた櫻井は「第二ボタンを同期のジュニアの子と交換していた」と告白。また「ここら辺のやつ（袖ボタン）とか松本に渡していた気がする…」と松本潤に袖ボタンを渡していたことを明かした。「（年齢が）2個違いなんですよ。僕が高3の時に（松本が）高1だからあげた気がする」と話し、スタジオは驚きの声に包まれた。
これを受け、SNS上では「松潤が持ってるの激アツ」「エピソードが愛おしすぎる」「照れながら話してて可愛い」「エモすぎて悶絶」「永遠に語り継がれてほしい」「最高のグループ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
