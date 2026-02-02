FRUITS ZIPPER櫻井優衣、メンバーのキュンポイント・異性の好きな髪型告白 なえなの＆本田紗来と番組MC初挑戦
【モデルプレス＝2026/02/02】次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション2025』（ABEMAにて2月より放送）の囲み取材がこのほど、都内で行われ、番組MCの櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なえなの、本田紗来、レギュラーゲストのリリー（見取り図）が出席。好きな異性の髪型を明かした。
“恋髪見届け人”として同番組に出演する櫻井、なえなの、本田は、ソロとしては初MCとなったそう。スタジオ収録を終えた感想を聞かれると、本田は「（MCは）初めてで、あまり収録とかで緊張しない方なんですけど、決まった時からドキドキしていて。台本とかもめちゃくちゃチェックしてすごく緊張していたんですけど、ゲストが織田信成さんで、私がお母さんのお腹にいる頃から知ってくださっている方なので、すごく安心しながら楽しくMCをさせていただきました」と笑顔で語り、櫻井は「私は普段はグループで活動しているんですけど、私自身がMCを担当することは全くと言っていいほどなくて（笑）、どちらかというと喋らないタイプなので、こんなに1人でたくさんお話しさせていただく機会は初めてなんじゃないかなと思って、すごく緊張していたんですけど、共演者の皆さんが一緒に楽しくお話ししてくださったので、私もすごく楽しい気持ちでMCも挑戦させていただけたなと思います。いい機会でした」と声を弾ませた。
これまでの人生で髪にまつわる思い出深いエピソードを求められると、本田は「幼稚園生の頃は前髪がまだなくて、切りたいなと思っていたら、姉の真凜が勝手にキッチンバサミで私の髪の毛をバッサリ切ってくれて。しかも後ろの髪も切ってくれて、マネージャーさんが焦っていたのが思い出深いです（笑）」と回顧し「キッチンバサミって切れ味がいいんでしょうね。すごく切られたんですけど、（もともと）長かったのでマネージャーさんがアセアセしていたのがすごい思い出深いです（笑）。でもそこから前髪も作れるようになったので、いいきっかけだったかなっていう感じです」とコメント。
櫻井は「私はデビュー当時に、大きいリボンにポニーテールをするというので覚えていただけたので、“大きいリボンにポニーテール”っていうのは、私の中ですごく大切な思い出のある髪型だなって。特別な感じに思っています」と答え「“大きいリボンにポニーテール”は櫻井さんのトレードマークな印象があります」と声をかけられると「本当ですか？嬉しいです。そうなると思ってなかったので、思い出深いなと思います」とにっこり。
さらに、相手の髪がきっかけで恋心が動いた経験はあるか尋ねられると、櫻井は「メンバーがよくイメチェンとかをするので、髪色変えていたりとか、長さが変わっていたりとかして、たまたま個人仕事とか大事な期間にそういうことをしてから来ると、久しぶりに会ったら『全然違うじゃん！』みたいな感じで、すごいキュンとするポイントではありますね」と語り、普段からメンバー同士で「これは似合うね」などと話をすることがあるそうで「NEW KAWAIIなので、それぞれがやりたいことをやるっていうグループなんですけど、『いいね』とか『それも似合うね』とか、新しい一面をまずメンバーに教えてもらえてるっていう感じもしていますね」と語った。
そして、異性の好きな髪型を聞かれると、本田は「ノーセット感は好きです。ノーセット感が1番難しいって噂で聞くので」と回答。すると、なえなのが「でも、男の子のノーセットって、ノーセットじゃないらしい」といい、櫻井は「えっ、女子みたい」と目を丸くした。続けて、櫻井は「私も似合っているのが1番だなと思うので、色も長さもこれがいいというのはないんですけど、短髪よりは長いほうが好きかな。ツンツンはしていない方がいいかな。ちょっと流れている感じのほうが素敵だなと思います」と明かした。
同番組は、“次世代のスター美容師”を決めるオーディションプロジェクトで、美容師たちは得意なスタイルで、「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を、 髪から輝かせる。オーディション最終結果は、来春開催予定の『東京ガールズコレクション』のステージ上で発表。優勝者には賞金300万円や、番組出演者とのSNS企画などの副賞が贈られる。（modelpress編集部）
◆本田紗来、姉・真凜にキッチンバサミで髪の毛をカットされた過去
◆櫻井優衣、異性の好きな髪型は？
さらに、相手の髪がきっかけで恋心が動いた経験はあるか尋ねられると、櫻井は「メンバーがよくイメチェンとかをするので、髪色変えていたりとか、長さが変わっていたりとかして、たまたま個人仕事とか大事な期間にそういうことをしてから来ると、久しぶりに会ったら『全然違うじゃん！』みたいな感じで、すごいキュンとするポイントではありますね」と語り、普段からメンバー同士で「これは似合うね」などと話をすることがあるそうで「NEW KAWAIIなので、それぞれがやりたいことをやるっていうグループなんですけど、『いいね』とか『それも似合うね』とか、新しい一面をまずメンバーに教えてもらえてるっていう感じもしていますね」と語った。
◆恋髪オーディション2025
