「陸上界のカリナ」や“G-DRAGON熱愛説の相手”で話題の『脱出おひとり島』、男性出演者の二股疑惑を否定

Netflixの恋愛リアリティ『脱出おひとり島』シーズン5の出演者イ・ソンフンに複数回の二股疑惑が浮上したが、制作側がこれを否定した。

2月2日、『脱出おひとり島』シーズン5側は、イ・ソンフンの私生活をめぐる疑惑に対し、「出演者側に確認した結果、事実ではないことを確認した」と説明した。

これに先立ち、ある台湾メディアは、イ・ソンフンが元恋人と交際中に複数回二股をかけていたという疑惑を提起したほか、台湾インフルエンサーのKevin Ninhとも関係があったと報じた。

これに対し、イ・ソンフンは自身のSNSを通じて「私は不倫に関与したことはない。これらの主張はすべて虚偽であり、名誉毀損としてすでに法的手続きが始まっている」と釈明している。

また、Kevin Ninhが自身のYouTubeチャンネルで「イ・ソンフンとデートをしたことがある」と語った件については、「ニューヨークで夕食をしようという提案があり、その日は時間があったので食事をしただけで、ただ友人として会話を交わしたにすぎない」と反論した。

（画像＝Netflix）イ・ソンフン

さらに「Kevin Ninhが、他人を犠牲にしてまで自分のコンテンツを作るために話を捏造したことに非常に失望した。私は本当の友情だと思っていたが、単にコンテンツとして利用されただけだった」と無念さを吐露した。

現在、Kevin NinhのSNSアカウントは削除された状態となっている。

なお、『脱出おひとり島』は、カップルにならなければ脱出できない孤島「地獄島」を舞台に、独身男女の恋愛模様を描くリアリティショーだ。シーズン5には、「陸上界のカリナ」や「G-DRAGON熱愛説の相手」などが出演しており、注目を集めている。