幕張公演控えるなか…SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、チケット完売続出で高雄追加公演決定！

国内外の主要都市でライブパーティーを開催中のSEVENTEENのエスクプス×ミンギュが、チケットの完売続出を受け、追加公演の開催を電撃決定した。

2月2日、所属事務所のPLEDISエンターテインメントによると、エスクプス×ミンギュは4月24日、カオシュンアリーナ（高雄アリーナ）にて「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG」を追加開催する。

当初は4月25〜26日の2日間を予定していたが、チケット予約開始直後に全席完売という爆発的な反響を呼んだため、急遽1公演が追加されることとなった。

これにより、2人は国内外5都市、計12公演にわたって「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を繰り広げる。本ツアーは各地で凄まじい人気を博しており、1月23〜25日の仁川インスパイアアリーナ公演では、ファンクラブ先行予約の開始当日に全席がソールドアウト。さらに、1月31日と2月1日の愛知・IGアリーナ公演も完売を記録し、急遽追加座席が開放されるなど、その勢いはとどまるところを知らない。

エスクプス×ミンギュは、昨年9月にリリースした1stミニアルバム『HYPE VIBES』で、発売初週に88万枚超のセールスを記録。K-POPユニット史上最多の初動販売量を塗り替える快挙を成し遂げた。また、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」でもK-POPユニット最高位をマークし、「エマージング・アーティスト」で1位に輝くなど、グローバル市場で圧倒的な存在感を示している。

ステージでは「アイコニック・デュオ」の名にふさわしい真価を発揮。『HYPE VIBES』の収録曲に加え、初公開となる未発売の新曲『FEEL』や、それぞれのソロ曲『Sunrise (MINGYU Solo)』『TOO YOUNG TO DIE (S.COUPS Solo)』を披露し、観客を熱狂の渦に巻き込んでいる。

快進撃を続ける2人のライブパーティーは、今後2月5〜6日に千葉・幕張メッセ、13〜14日に釜山BEXCOへと続いていく。

エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。