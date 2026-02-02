APEX-TOYS、「ゼンレスゾーンゼロ」より「星見雅」の1/7スケールフィギュア画像公開！「イヴリン」のフィギュア画像も公開
海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「星見雅」のフィギュア画像を公開した。発売は2027年1月を予定しており、価格は未定。
本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より、対ホロウ事務特別行動部第六課の課長で「虚狩り」の称号を持つ「星見雅」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品のフィギュア画像を公開しており、鬼火を纏い、刀を抜刀する瞬間を表現した勇ましい姿でフィギュア化されている。なお海外では、2月5日20時より予約が開始される予定で、日本での販売は現在未定となっている。
また本製品以外にも、同作より「イヴリン・シュヴァリエ」の1/7スケールフィギュア画像も公開している。発売は11月を予定しており、価格は未定。
「星見雅・砺世澄蒼Ver.」
「イヴリン・シュヴァリエ」
〓新品情报〓- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) January 31, 2026
「秩序，不可破。」
亲爱的绳匠，APEX-TOYS即将开启「星见雅·砺世澄沧Ver. 1/7手办」的预售。
▼预售特典：
星见雅·砺世澄沧Ver. 1/7手办 特典收藏发饰摆件
*特典将在手办补款后随手办一同寄出
▼出货时间：
预计2027年1月#APEXTOYS #ゼンゼロ📷 #zzzero📷 #HoYoverse pic.twitter.com/uoPoJs3Ve6
〓新品情报〓- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) January 31, 2026
「这道防线，是不可逾越的界限。」
亲爱的绳匠，APEX-TOYS即将开启「阵营系列 天琴座 伊芙琳·舒瓦利耶 1/7手办」的预售。
▼预售特典：
阵营系列 伊芙琳 1/7手办 特典亚克力挂件
*特典将在手办补款后随手办一同寄出
▼出货时间：
预计2026年11月#APEXTOYS #ゼンゼロ📷 #zzzero📷… pic.twitter.com/72qShphcmU
(C) miHoYo. All Rights Reserved.