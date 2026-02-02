【星見雅・砺世澄蒼Ver.】 2027年1月 発売予定 価格：未定 【イヴリン・シェヴァリエ】 11月 発売予定 価格：未定

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「星見雅」のフィギュア画像を公開した。発売は2027年1月を予定しており、価格は未定。

本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より、対ホロウ事務特別行動部第六課の課長で「虚狩り」の称号を持つ「星見雅」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品のフィギュア画像を公開しており、鬼火を纏い、刀を抜刀する瞬間を表現した勇ましい姿でフィギュア化されている。なお海外では、2月5日20時より予約が開始される予定で、日本での販売は現在未定となっている。

また本製品以外にも、同作より「イヴリン・シュヴァリエ」の1/7スケールフィギュア画像も公開している。発売は11月を予定しており、価格は未定。

「星見雅・砺世澄蒼Ver.」

「イヴリン・シュヴァリエ」

