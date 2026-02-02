抽選で5名に「ピエール・エルメ・パリ」のマカロン15個詰め合わせをプレゼント！

カングークルール インスタグラムキャンペーン｜Kangoo Couleur Instagram campaign

ルノー・カングー クルールは、楽しさや遊び心溢れる多彩なカラーにペイントされた日本オリジナルの特別なカングーで、2月5日（木）には、冒険心を掻き立てるサハラ砂漠の砂の色「ベージュサハラ」を纏った3列7人乗りのグランカングー クルールが発売される。

このカラフルなカングー クルールにちなんだ「カングークルール インスタグラムキャンペーン」は、「皆さんの愛車（車種を問わず）とあなたの好きな色」をテーマにした画像を、ハッシュタグ「#wit hkangoo」、「#私の好きなクルール」を付けてインスタグラムのフィードに投稿してもらうというもの。

画像を投稿した方のなかから抽選で5名に、カラフルなフランスのスイーツの代表格ともいえる「ピエール・エルメ・パリ」のマカロン15個詰め合わせをプレゼント！

カングークルール インスタグラムキャンペーン｜「ピエール・エルメ・パリ」のマカロン

INFORMATION

「カングークルール インスタグラムキャンペーン」概要

キャンペーン期間中に、テーマに沿った画像を指定のハッシュタグを付けて投稿した方のなかから、抽選で5名に「ピエール・エルメ・パリ」のマカロン詰め合わせをプレゼント。

●応募期間：2026年1月29日（木）～3月31日（火）23:59

●応募方法：ルノー・ジャポン公式Instagramアカウント（以下）をフォローのうえ、同キャンペーンで指定された方法で期間内に応募

https://www.instagram.com/renault_iapon/

●当選発表：当選者には、ルノー・ジャポン公式Instagramアカウントからダイレクトメッセージで通知

●応募資格

・Instagramアカウントを持っていること

・ルノー・ジャポン公式Instagramアカウントをフオローしていること

・応募するInstagramアカウントを公開状態にしていること

・日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能なこと

・その他、同キャンペーンについての投稿に記載の応募条件を満たすこと