「あなたの個性を光らせる、SUV.」をコンセプトに、都会的でシックに仕立てたモデル

MINIカントリーマンDシャドー・エディション｜MINI Countryman D Shadow Edition

MINIカントリーマンに新たな選択肢が登場した。「シャドー・エディション」だ。ベースとなっているのは、MINIカントリーマンのラインナップにおいて最も人気の高いディーゼル仕様「MINIカントリーマンD」で、スポーティなJCW TRIMを装備したモデル。

パワートレインは最高出力110kW（150ps）、最大トルク360Nm（36.7kgf-m）を発揮する2.0リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンと7速DCTの組み合わせ。WLTCモードは17.4km/Lだ。

内外装はブラックとグレーのダークカラーで統一。「あなたの個性を光らせる、SUV.」をコンセプトに、都会的でシックに仕立てられているのが特徴だ。

エクステリアはブラック・スポーツ・ストライプをあしらったレジェンド・グレーのボディカラーとブラックルーフのコンビネーションが、JCWトリムの力強い外観と相まって、スポーティかつシックな印象を醸成。また、ユニオンジャックをモチーフとしたヘリテージ・ミラーキャップを装備することで、MINIらしさが強調されている。

MINIカントリーマンDシャドー・エディション｜MINI Countryman D Shadow Edition

インテリアは、べスキン・ブラック・シートを採用し、ダッシュボードやドアトリムもすべてブラックで統一。キャビン全体を落ち着いたプレミアムな空間に仕上げている。

「MINIカントリーマンDシャドー・エディション」主な装備・仕様

●ボディカラー：レジェンド・グレー

●ブラックルーフ

●ヘリテージ・ミラーキャップ（アクセサリー）

●JCW TRIM（※）

・べスキン・シート ブラック

・ブラック・ダッシュボード

・JCWスポーツ・シート

・ヘッドライナー・アンスラサイト

・JCWスポーツステアリングホイール

・スポーツAT（パドルシフト付7速DCT）

・19インチJCWランウェイ・スポーク・ブラック

・JCWスポーツブレーキ

・アダプティブサスペンション

・ブラック・スポーツ・ストライプ（ボンネットストライプ）

●プライバシーガラス（リヤ）

●アクティブシート（運転席）

●電動フロントシート（運転席メモリー機能付）

※2026年7月以降に生産されるMINI カントリーマンDにも設定可能となる予定

SPECIFICATIONS

MINIカントリーマンDシャドー・エディション｜MINI Countryman D Shadow Edition

ボディサイズ：全長4445×全幅1845×全高1660mm

ホイールベース：2690mm

最高回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：1620kg

総排気量：1995cc

エンジン：直列4気筒ディーゼルターボ

最高出力：110kW（150ps）/4000rpm

最大トルク：360Nm（36.7kgf-m）/1500-2500rpm

トランスミッション：7速DCT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：17.4km/L

税込車両価格：598万円