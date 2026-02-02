MINIのSUV、カントリーマンに新バリエーション「シャドー・エディション」が登場！ 内外装をダークカラーで統一【新車ニュース】
「あなたの個性を光らせる、SUV.」をコンセプトに、都会的でシックに仕立てたモデル
MINIカントリーマンDシャドー・エディション｜MINI Countryman D Shadow Edition
MINIカントリーマンに新たな選択肢が登場した。「シャドー・エディション」だ。ベースとなっているのは、MINIカントリーマンのラインナップにおいて最も人気の高いディーゼル仕様「MINIカントリーマンD」で、スポーティなJCW TRIMを装備したモデル。
パワートレインは最高出力110kW（150ps）、最大トルク360Nm（36.7kgf-m）を発揮する2.0リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンと7速DCTの組み合わせ。WLTCモードは17.4km/Lだ。
内外装はブラックとグレーのダークカラーで統一。「あなたの個性を光らせる、SUV.」をコンセプトに、都会的でシックに仕立てられているのが特徴だ。
エクステリアはブラック・スポーツ・ストライプをあしらったレジェンド・グレーのボディカラーとブラックルーフのコンビネーションが、JCWトリムの力強い外観と相まって、スポーティかつシックな印象を醸成。また、ユニオンジャックをモチーフとしたヘリテージ・ミラーキャップを装備することで、MINIらしさが強調されている。
MINIカントリーマンDシャドー・エディション｜MINI Countryman D Shadow Edition
インテリアは、べスキン・ブラック・シートを採用し、ダッシュボードやドアトリムもすべてブラックで統一。キャビン全体を落ち着いたプレミアムな空間に仕上げている。
「MINIカントリーマンDシャドー・エディション」主な装備・仕様
●ボディカラー：レジェンド・グレー
●ブラックルーフ
●ヘリテージ・ミラーキャップ（アクセサリー）
●JCW TRIM（※）
・べスキン・シート ブラック
・ブラック・ダッシュボード
・JCWスポーツ・シート
・ヘッドライナー・アンスラサイト
・JCWスポーツステアリングホイール
・スポーツAT（パドルシフト付7速DCT）
・19インチJCWランウェイ・スポーク・ブラック
・JCWスポーツブレーキ
・アダプティブサスペンション
・ブラック・スポーツ・ストライプ（ボンネットストライプ）
●プライバシーガラス（リヤ）
●アクティブシート（運転席）
●電動フロントシート（運転席メモリー機能付）
※2026年7月以降に生産されるMINI カントリーマンDにも設定可能となる予定
SPECIFICATIONS
MINIカントリーマンDシャドー・エディション｜MINI Countryman D Shadow Edition
ボディサイズ：全長4445×全幅1845×全高1660mm
ホイールベース：2690mm
最高回転半径：5.5m
乗車定員：5人
車両重量：1620kg
総排気量：1995cc
エンジン：直列4気筒ディーゼルターボ
最高出力：110kW（150ps）/4000rpm
最大トルク：360Nm（36.7kgf-m）/1500-2500rpm
トランスミッション：7速DCT
駆動方式：FF
WLTCモード燃費：17.4km/L
税込車両価格：598万円