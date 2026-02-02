7人組アイドルグループFRUITS ZIPPERが、1月30日から、KDDIの新CMに出演。Google Pixel 10シリーズの機能を活用した新生活の“あるある”を再現しています。

“あるある”の困りごとをGoogle Pixelが解決

「大学生」篇では、黒板に書かれた「特殊相対性理論」を前に、困り顔で「わっかんなーい！！」と天井を見上げる松本かれんさん。そこへGoogle Pixelを手にした鎮西寿々歌さんが現れ、「そんなときは…Pixelに任せちゃえ！」と黒板を撮影します。

するとGoogleのAI「Gemini」の画像生成機能によって、難解な理論がかわいいイラスト付きで整理された画像に変身。松本さんは「かわいくまとまった〜！」と笑顔に。

さらに、観光先が圏外エリアで困る早瀬ノエルさんと月足天音さんのもとへ、松本さんと鎮西さんが登場。「空が見えれば…どこでもつながるのだー！」と、au Starlink Directを使って圏外エリアでも通信ができるサービスをアピールしています。

【Google Pixel｜au】新生活あるあるシアター「大学生」篇（YouTube）



また、社員証の写真が盛れなくて萎えている仲川瑠夏さんを、櫻井優衣さんと真中まなさんがポートレートモードで救済する「社会人」篇や、松本さんと月足さんが親子役として登場する「あまれん親子のスマホおねだりシアター」も同日より公開されています。

【Google Pixel｜au】新生活あるあるシアター「社会人」篇（YouTube）



【Google Pixel｜au】あまれん親子のスマホおねだりシアター



メンバーが語るGoogle Pixelのカメラの魅力

撮影後のインタビューでは、櫻井さんが「とっても高画質なのがすごく推しポイント」とGoogle Pixelのカメラ性能を絶賛。

「暗いところで撮ってもそのまま高画質なのですごくナチュラルに補正してくれる感じがすごく大好きです。照明とかをいつもたいてもらえるわけじゃないじゃないですか。だけど綺麗に撮りたいのでインスタとかを特にこだわって撮る場面が多いので絶対Google Pixelを使っています」と、日常使いでの活用シーンを明かしました。

学生時代に欲しかった！ Geminiの機能

松本さんは、CMのように学生の頃にGeminiの機能を使えていたとしたら、「私は国語で使いたいなって思ったんですけど、本当に作文が苦手だったのでGeminiにどんな風に書いたらいいかなって手伝ってもらいたいなって思いました」と告白。

鎮西さんは、「学生時代に結構な登山、富士山とかまで行かないんだけど近くの地元の山をみんなで登るっていうのがあって」と当時を振り返り、「みんなでこうやって頂上で撮った時の写真とかが漫画タッチになったりしてたら絶対可愛かったなとか、空をデコレーションとかしてくれたりしたらまたもっとハッピーな思い出になってたなと思って当時の自分にあげたいですね」と、思い出を彩る機能への期待を語りました。

FRUITS ZIPPERのステッカーがもらえるキャンペーンも

KDDIは、2月6日から全国のau Style/auショップで、Google Pixel 10シリーズのGeminiアプリ画像生成機能を体験すると、au限定オリジナルFRUITS ZIPPERのステッカーがもらえるキャンペーンを実施。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了となります。