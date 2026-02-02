北斗晶「久々にパーマかけた」、イメチェンした新ヘア披露に反響「よりキレイになりましたね」「可愛い」「お似合いです」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。「久々にパーマかけた」と明かし、パーマをあてたイメチェンショットを披露した。
【写真】「よりキレイになりましたね」「可愛い」久しぶりのパーマで“イメチェン”した北斗晶 ※2枚目
投稿では、ミディアムヘアにパーマをあてた最新ショットや美容室での写真をアップ。
北斗は「大して変わらなかった」「イメチェン失敗」と自虐的につづったが、「いや〜!!全然変わりましたよ〜」「可愛い」「変わってますよー！よりキレイになりましたね」「めっちゃイイ感じですよぉ〜お似合いです」などと新ヘアを絶賛する声が多数寄せられている。
