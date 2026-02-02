サンリオキャラクターズ×サーティワン♡ひなまつり限定ひなだんかざり2026

毎年楽しみにしている人も多い、サーティワンのひなまつり企画が2026年も開催決定。今回は、昨年初登場して話題を集めたサンリオキャラクターズのひなだんかざりが、さらに豪華になって帰ってきます♪春らしいパステルカラーと愛らしいキャラクターたちが並ぶ姿は、思わず写真に収めたくなる可愛さ。お祝いの席はもちろん、家族や友だちとのひなまつりにもぴったりな、この時期だけの特別なアイスクリームセットです♡

サンリオキャラクターズが勢ぞろい

主役のおひなさまは、十二単をまとったハローキティ。おだいりさまには、今年初登場となるシナモロールが並びます。

三人官女には、マイメロディとクロミ、さらにサーティワン初登場の元気なウサギの女のコ・ウサハナが加わり、にぎやかなひなだんに。

五人囃子はポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンが台紙で登場し、ひなだん仕様に立ち上げて飾れるのも嬉しいポイントです。

選べるアイスと華やかな仕上がり

かわいい専用BOXの中には、スモールサイズのアイスクリームが5コ入っています。フレーバーはお好きなものを選べるので、家族それぞれの好みに合わせられるのも魅力。

ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートで華やかにデコレーションされ、ひなまつり気分を一層盛り上げてくれます。

見た目の可愛さだけでなく、サーティワンならではのおいしさも楽しめる限定商品です。

予約できて安心♪数量限定販売

「サンリオキャラクターズひなだんかざり」は数量限定で、2026年2月15日（日）～3月3日（火）までの販売となります。価格は2,400円（税込）※一部店舗では価格が異なります。

モバイルオーダーでの予約も可能で、ご予約期間は2026年2月2日（月）10時～3月2日（月）20時まで。お渡しは店舗でのお受け渡しとなり、店舗により対応していない場合がございます。

確実に手に入れたい方は、早めの予約がおすすめです。

サーティワンで特別なひなまつりを♡

サンリオキャラクターズの世界観と、サーティワンのおいしさが詰まったひなだんかざりは、2026年のひなまつりを特別な思い出にしてくれる存在。

春らしいデザインとキャラクターたちの可愛さは、子どもから大人まで思わず笑顔に♪

数量限定だからこそ、ひなまつりの主役スイーツとして早めにチェックして、家族みんなで楽しいひとときを過ごしてみてください。